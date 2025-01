As três reféns que devem ser libertadas pelo Hamas

afp_tickers

2 minutos

Três reféns mantidas pelos islamistas na Faixa de Gaza devem ser libertadas neste domingo (19) após mais de 15 meses de guerra, graças a um cessar-fogo acordado por Israel e Hamas.

– Romi Gonen, 24 anos –

Romi Gonen, natural do norte de Israel, foi uma das dezenas de pessoas capturadas pelos combatentes do Hamas no festival de música Supernova, onde mataram 364 pessoas, em 7 de outubro de 2023.

Durante o ataque, do qual Gonen tentou fugir de carro, a jovem ligou para a mãe, Merav Leshem Gonen, que tentou acalmá-la, enquanto ouvia as explosões ao fundo.

O carro foi encontrado vazio depois, e o celular de Gonen foi localizado em Gaza. Gonen, uma dançarina e coreógrafa talentosa, foi ferida na mão, disse sua mãe, acrescentando que outros reféns que foram libertados lhe disseram isso.

– Emily Damari, 28 anos –

Damari, cujo pai é israelense, nasceu em Israel depois que sua mãe britânica, Mandy, se mudou para lá.

Ela cresceu em Kfar Aza, um kibutz no sul de Israel, perto da fronteira com Gaza.

Damari estava em casa quando combatentes armados do Hamas invadiram sua casa e feriram suas mãos e pernas.

Seu cachorro Choocha levou um tiro no pescoço, de acordo com a mãe de Damari.

Segundo o advogado da família, Adam Rose, Mandy estava “aguardando ansiosamente” a libertação da filha neste domingo.

“Estão esperando, esperando que confirmem totalmente que Emily saiu”, disse ele à BBC.

– Doron Steinbrecher, 31 anos –

Esta enfermeira veterinária também foi sequestrada em Kfar Aza.

No dia do ataque, Steinbrecher deixou uma mensagem para seus pais dizendo que ela havia sido sequestrada.

A mulher, que tem dupla nacionalidade, israelense e romena, apareceu em um vídeo ao lado de outros dois reféns, divulgado pelo Hamas em janeiro de 2024.

“Minha vida parou em 7 de outubro”, disse sua mãe, Simona Steinbrecher, em julho. “Eu sei que ela está sozinha lá e não posso ajudá-la”.

burs-it/srm/jvb/eg/aa