Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

As transferências dentro do país também estão sendo evitadas. Os centros federais de asilo e as instalações cantonais registram cerca de uma dúzia de entradas por semana, contra 120 e 180 para os meses de janeiro e fevereiro.

A Suíça suspendeu a transferência de requerentes de asilo para outros membros do espaço Schengen, uma opção de que dispõe no âmbito do acordo de Dublin.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Coronavirus atinge refugiados na Suíça 21. Abril 2020 - 09:17 Seis requerentes de asilo foram colocados em quarentena após pegarem o coronavírus na Suíça, de acordo com a agência de notícias Keystone-SDA. Outros 25 foram isolados após apresentarem sintomas de Covid-19. Os centros de asilo estão seguindo os mesmos protocolos e restrições que o resto da população, observa a agência de notícias. Uma taxa de ocupação de 40% nos centros de asilo federais significa que é possível seguir as diretrizes emitidas pelas autoridades sanitárias. + Veja aqui como funciona o novo sistema de asilo da Suíça A taxa de ocupação nas instalações cantonais varia entre 60 e 100%, de modo que novas infra-estruturas foram disponibilizadas para respeitar as normas de distanciamento social. A Suíça suspendeu a transferência de requerentes de asilo para outros membros do espaço Schengen, uma opção de que dispõe no âmbito do acordo de Dublin. O sistema de Dublin O chamado Regulamento de Dublin inclui os 27 membros da União Europeia, assim como Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça. Ele determina qual Estado membro é responsável pelo processamento de um requerimento de asilo para que o pedido seja examinado apenas uma vez dentro da área do acordo. O objetivo fundamental é assegurar que um pedido seja realmente examinado e que os requerentes de asilo não possam ser transferidos de um país para outro sem receber um procedimento de asilo adequado. Outro objetivo é evitar que os requerentes de asilo migrem para outros estados membros e apresentem um pedido de asilo várias vezes. Nada de transferências As transferências dentro do país também estão sendo evitadas. Os centros federais de asilo e as instalações cantonais registram cerca de uma dúzia de entradas por semana, contra 120 e 180 para os meses de janeiro e fevereiro. A Secretaria de Estado de Migração registrou 965 pedidos de asilo em março e espera números menores para abril.