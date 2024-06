Assange, do WikiLeaks, deve se declarar culpado de acusação de espionagem nos EUA, diz promotoria

reuters_tickers

3 minutos

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) – O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, deverá se declarar culpado de violar a lei de espionagem dos Estados Unidos, em um acordo que poderá pôr fim à sua prisão no Reino Unido e permitir que ele retorne à Austrália, informaram promotores dos EUA.

A promotoria afirmou em documentos judiciais que Assange, de 52 anos, concordou em se declarar culpado de uma única acusação criminal de conspirar para obter e divulgar documentos confidenciais de defesa nacional dos EUA, mostraram registros no Tribunal Distrital dos EUA para as Ilhas Marianas do Norte.

Assange deverá ser sentenciado em uma audiência na ilha de Saipan às 9 horas da manhã, horário local, na quarta-feira. É provável que tempo já cumprido seja descontado e que ele não tenha que cumprir uma nova pena de prisão.

Em 2010, o WikiLeaks divulgou centenas de milhares de documentos militares confidenciais dos EUA sobre as guerras de Washington no Afeganistão e no Iraque — as maiores violações de segurança desse tipo na história militar dos EUA — junto com vários telegramas diplomáticos.

Assange foi indiciado durante o governo do ex-presidente Donald Trump por causa da divulgação em massa de documentos secretos dos EUA pelo WikiLeaks, vazados por Chelsea Manning, ex-analista de inteligência militar dos EUA, também processada com base na Lei de Espionagem.

O conjunto de mais de 700.000 documentos incluía telegramas diplomáticos e relatos de campos de batalha, como um vídeo de 2007 de um helicóptero Apache dos EUA disparando contra supostos insurgentes no Iraque, matando uma dúzia de pessoas, incluindo duas equipes de reportagem da Reuters. Esse vídeo foi divulgado em 2010.

As acusações contra Assange provocaram indignação entre seus muitos apoiadores globais que há tempos argumentam que Assange, como editor do Wikileaks, não deveria enfrentar acusações normalmente usadas contra funcionários do governo federal que roubam ou vazam informações.

Muitos defensores da liberdade de imprensa argumentaram que acusar Assange criminalmente representa uma ameaça à liberdade de expressão.

Assange foi preso pela primeira vez no Reino Unido em 2010 com um mandado de prisão europeu, após autoridades suecas dizerem que queriam interrogá-lo sobre alegações de crimes sexuais posteriormente retiradas. Ele fugiu para a embaixada do Equador, onde permaneceu por sete anos, para evitar a extradição para a Suécia.

Ele foi arrastado para fora da embaixada em 2019 e preso por não pagar fiança. Desde então, está na prisão de segurança máxima de Belmarsh, em Londres, de onde há quase cinco anos luta contra a extradição para os Estados Unidos.

Enquanto estava em Belmarsh, ele se casou com sua companheira Stella, com quem teve dois filhos durante o período na embaixada do Equador.

(Reportagem de Sarah N. Lynch em Washington; Reportagem adicional de Michael Holden e Kate Holton em Londres)