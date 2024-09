Assassinato de Nasrallah revela profundidade da infiltração de Israel no Hezbollah

reuters_tickers

7 minutos

(Reuters) – Após o assassinato de Sayyed Hassan Nasrallah, o Hezbollah enfrenta o enorme desafio de conter a infiltração em suas fileiras que permitiu que seu arqui-inimigo Israel destruísse instalações de armas, criasse armadilhas em suas comunicações e assassinasse seu líder veterano, cujo paradeiro foi um segredo bem guardado por anos.

O assassinato de Nasrallah em um QG de comando na sexta-feira ocorreu apenas uma semana após a detonação mortal de centenas de pagers e rádios com armadilhas explosivas por Israel. Foi o ápice de uma rápida sucessão de ataques que mataram metade do conselho de liderança do Hezbollah e dizimaram seu principal comando militar.

Nos dias antes e horas seguintes ao assassinato de Nasrallah, a Reuters falou com mais de uma dúzia de fontes no Líbano, Israel, Irã e Síria, que forneceram detalhes dos danos que Israel causou ao poderoso grupo paramilitar xiita, incluindo suas linhas de suprimento e estrutura de comando. Todos pediram anonimato para falar sobre assuntos delicados.

Uma fonte familiarizada com o pensamento israelense disse à Reuters, menos de 24 horas antes do ataque, que Israel passou 20 anos concentrando esforços de inteligência no Hezbollah e poderia atingir Nasrallah quando quisesse, inclusive na sede.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu círculo próximo de ministros autorizaram o ataque na quarta-feira, disseram dois oficiais israelenses à Reuters. O ataque ocorreu enquanto Netanyahu estava em Nova York para discursar na Assembleia Geral da ONU.

Nasrallah evitava aparições públicas desde uma guerra anterior, em 2006. Ele estava vigilante há muito tempo, seus movimentos eram restritos e o círculo de pessoas que ele via era muito pequeno, de acordo com uma fonte familiarizada com os arranjos de segurança de Nasrallah. O assassinato sugere que seu grupo havia sido infiltrado por informantes de Israel, disse a fonte.

O líder estava ainda mais cauteloso do que o normal desde as explosões de pager em 17 de setembro, por medo de que Israel tentasse matá-lo, disse à Reuters uma fonte de segurança familiarizada com o pensamento do Hezbollah há uma semana, citando sua ausência no funeral de um comandante e sua pré-gravação de um discurso transmitido alguns dias antes.

O escritório de mídia do Hezbollah não respondeu a um pedido de comentário para a reportagem.

Israel diz que executou o ataque a Nasrallah lançando bombas na sede subterrânea abaixo de um edifício residencial no sul de Beirute.

“Este é um golpe enorme e uma falha de inteligência para o Hezbollah”, Magnus Ranstorp, especialista veterano no Hezbollah na Universidade de Defesa Sueca.

“Eles sabiam que ele estava se reunindo. Ele estava se reunindo com outros comandantes. E eles simplesmente foram atrás dele.”

Incluindo Nasrallah, o Exército de Israel diz que matou oito dos nove comandantes militares mais graduados do Hezbollah neste ano, principalmente na semana passada. Esses comandantes lideraram unidades que vão da divisão de foguetes à força de elite Radwan.

Cerca de 1.500 combatentes do Hezbollah foram mutilados pelas explosões de pagers e walkie talkies em 17 e 18 de setembro.

Neste sábado, o porta-voz militar de Israel, Tenente-Coronel Nadav Shoshani, disse a jornalistas em um briefing que os militares tinham conhecimento “em tempo real” de que Nasrallah e outros líderes estavam se reunindo. Shoshani não disse como eles sabiam, mas disse que os líderes estavam se reunindo para planejar ataques a Israel.

O brigadeiro-general Amichai Levin, comandante da Base Aérea israelense de Hatzerim, disse que dezenas de munições atingiram o alvo em segundos.

“A operação foi complexa e foi planejada há muito tempo”, segundo Levin.

ESGOTADO

O Hezbollah demonstrou capacidade de substituir comandantes rapidamente, e o primo de Nasrallah, Hashem Safieddine, também um clérigo que usa o turbante preto que denota descendência do profeta Maomé, há muito é apontado como seu sucessor.

“Você mata um, eles ganham um novo”, disse um diplomata europeu sobre a abordagem do grupo.

O grupo, cujo nome significa Partido de Deus, continuará lutando: segundo estimativas dos EUA e de Israel, ele tinha cerca de 40.000 combatentes antes da atual escalada, além de grandes estoques de armas e uma extensa rede de túneis perto da fronteira com Israel.

Fundado em Teerã em 1982, o grupo paramilitar xiita é um dos principais membros do chamado Eixo de Resistência do Irã, formado por forças irregulares aliadas anti-Israel, e um importante ator regional por direito próprio.

Mas ele foi enfraquecido material e psicologicamente nos últimos 10 dias.

Graças a décadas de apoio do Irã, antes do conflito atual o Hezbollah estava entre os exércitos não convencionais mais bem armados do mundo, com um arsenal de 150.000 foguetes, mísseis e drones, segundo estimativas dos EUA.

Isso é dez vezes o arsenal que o grupo tinha em 2006, durante sua última guerra com Israel, de acordo com estimativas israelenses.

No ano passado, ainda mais armas chegaram ao Líbano vindas do Irã, juntamente com quantias significativas de ajuda financeira, disse uma fonte familiarizada com o pensamento do Hezbollah.

Um diplomata ocidental no Oriente Médio disse à Reuters antes do ataque de sexta-feira que o Hezbollah havia perdido entre 20% e 25% de sua capacidade de mísseis no conflito em andamento, incluindo centenas de ataques israelenses nesta semana. O diplomata não forneceu evidências ou detalhes de sua avaliação.

Um oficial de segurança israelense disse que “uma porção muito respeitável” dos estoques de mísseis do Hezbollah foi destruída, sem dar detalhes.

Nos últimos dias, Israel atingiu mais de 1.000 alvos do Hezbollah.

Autoridades israelenses dizem que o fato de o Hezbollah ter conseguido lançar apenas algumas centenas de mísseis por dia na semana passada é uma evidência de que suas capacidades foram diminuídas.

(Reportagem adicional de James Mackenzie em Jerusalém, Laila Bassam em Beirute e Phil Stewart em Washington)