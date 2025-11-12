Assim como Trump, Milei não comparecerá à cúpula do G20 na África do Sul

O presidente argentino, Javier Milei, não comparecerá à cúpula do G20 que será realizada na África do Sul a partir de 22 de novembro, em consonância com a decisão de seu homólogo americano e aliado, Donald Trump.

Milei enviará o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, em seu lugar, confirmou um porta-voz da Presidência à AFP.

O governo argentino não especificou os motivos da ausência do presidente, embora Milei tenha expressado repetidamente seu alinhamento diplomático com os Estados Unidos e com Trump.

“Apoiamos todas as suas críticas à ONU e a outros países, inclusive sobre a questão da migração”, disse ele na última Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro.

Na sexta-feira, Trump anunciou que nenhum representante dos EUA participaria da próxima cúpula do G20 na África do Sul, país que ele acusa, sem provas, de perseguir e matar pessoas brancas.

“É uma vergonha que a cúpula do G20 esteja sendo realizada na África do Sul”, declarou o presidente americano em sua plataforma Truth Social.

Em 2024, apesar de suas divergências com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Milei compareceu pessoalmente à cúpula realizada no Rio de Janeiro.

