O número de médicos generalistas que trabalham com 65 anos ou mais tem aumentado constantemente entre 2011 e 2018 (715 médicos em 2011 contra 1003 em 2018), de acordo com os últimos números da Federação Médica Suíça ( FMHLink externo ) e do Departamento Federal de Estatística.

Um em cada seis clínicos gerais tem mais de 65 anos de idade 23. Dezembro 2019 - 07:15 Um em cada seis clínicos gerais na Suíça tem mais de 65 anos de idade, informa o semanário em língua alemã SonntagsZeitung, citando números oficiais. Em alguns cantões, a proporção é de um em cada cinco médicos. O número de médicos generalistas que trabalham com 65 anos ou mais tem aumentado constantemente entre 2011 e 2018 (715 médicos em 2011 contra 1003 em 2018), de acordo com os últimos números da Federação Médica Suíça (FMH) e do Departamento Federal de Estatística. Há pelo menos 200 médicos clínicos na faixa etária de 70-74 anos e outros 50 com mais de 75 anos. Na próxima década, a Suíça poderá perder 4000 médicos generalistas devido à aposentadoria. Isso, segundo um editorial publicado no jornal Tages Anzeiger, deixaria quase metade dos consultórios vazios.