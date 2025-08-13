The Swiss voice in the world since 1935

Astro japonês de J-pop é condenado por atentado ao pudor em Hong Kong

O ator e cantor japonês Kenshin Kamimura, ‘idol’ de J-pop, foi condenado nesta quarta-feira (13), por atentado ao pudor a pagar uma multa de 1.900 dólares (10,2 mil reais na cotação atual) para um tribunal em Hong Kong, por assediar uma mulher que trabalhava como intérprete em um restaurante.

O agora ex-membro do grupo de J-pop ONE N’ONLY, do qual foi expulso após a acusação, recebeu “o que merecia”, declarou o magistrado Peter Yu.

O incidente ocorreu em março durante um cenário de celebração, depois de um encontro com fãs no qual a mulher estava trabalhando como intérprete para Kamimura e outras pessoas.

De acordo com os fatos expostos pelo tribunal, Kamimura tocou várias vezes as coxas da mulher, apesar das objeções dela, e a convidou para acompanhá-lo ao banheiro. 

Seu comportamento “mostrava claramente uma falta de respeito com as mulheres”, denunciou também Peter Yu.

Alguns fãs do artista, conhecido principalmente por seu papel na série japonesa Our Youth, que ficaram horas na fila em frente ao tribunal antes da audiência, começaram a chorar ao saber do veredicto.

