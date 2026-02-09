Astronauta levará coelho de pelúcia da filha de três anos para o espaço

Quando a próxima missão com destino à Estação Espacial Internacional (ISS) decolar de Cabo Canaveral, sul dos Estados Unidos, uma lembrança especial estará a bordo: um coelho de pelúcia.

A astronauta americana Jessica Meir, integrante da tripulação de quatro membros, revelou no domingo que levará o brinquedo que pertence à sua filha de três anos.

Os astronautas que seguem para a ISS, que orbita a Terra a uma altitude média de 400 quilômetros, costumam levar pequenos objetos pessoais durante suas missões no espaço.

“Tenho um pequeno coelho de pelúcia que pertence à minha filha de três anos, e na verdade ela tem dois desses porque um foi um presente”, disse Meir, 48 anos, em uma entrevista coletiva online.

“Então um vai ficar aqui embaixo com ela, e o outro estará lá conosco, vivendo aventuras o tempo todo”, acrescentou.

A agência espacial americana Nasa prevê que a Crew-12 da SpaceX decole na quarta-feira rumo à ISS em um foguete Falcon 9 da SpaceX.

A missão substituirá a Crew-11, que retornou à Terra em janeiro, um mês antes do previsto, durante a primeira evacuação médica na história da estação espacial.

Meir, bióloga marinha e fisiologista, atuou como engenheira de voo em uma missão de 2019-2020 à ISS e participou das primeiras caminhadas espaciais realizadas exclusivamente por mulheres.

Ela refletiu sobre os desafios de ser mãe e sobre como será difícil se separar de sua filha por oito meses. “Mas espero que algum dia ela perceba que essa ausência foi significativa, porque foi uma aventura da qual ela pôde participar e da qual terá lembranças, e espero que isso a inspire e outras pessoas ao redor do mundo”, disse.

Jessica Meir viajará com Jack Hathaway, da Nasa; Sophie Adenot, da Agência Espacial Europeia; e o cosmonauta russo Andrey Fedyaev.

A tripulação será uma das últimas a viver a bordo do laboratório científico do tamanho de um campo de futebol.

Tripulada de forma contínua durante os últimos 25 anos, a envelhecida ISS está programada para ser desativada e conduzida a um reingresso controlado na atmosfera terrestre em 2030, quando deve cair em um ponto isolado do Oceano Pacífico.

