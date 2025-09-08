The Swiss voice in the world since 1935

Ataque a tiros em Jerusalém deixa seis mortos

Dois palestinos abriram fogo contra um ponto de ônibus em Jerusalém Oriental e mataram seis pessoas, informaram as autoridades israelenses, em um dos ataques mais mortais na cidade desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

O ataque aconteceu na entrada do bairro de Ramot, em Jerusalém Oriental, a parte de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. Segundo a polícia, os dois criminosos morreram.

“Terroristas palestinos mataram seis israelenses, entre eles Yaakov Pinto, um imigrante recém-chegado da Espanha”, declarou o chanceler israelense, Gideon Saar.

“Sánchez e seus ministros perversos, que justificaram o massacre de 7 de outubro, decidiram há tempos se colocar do lado do Hamas e contra Israel. Que vergonha!”, acusou Saar, em referência às medidas anunciadas pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, contra Israel para “poder parar o genocídio em Gaza”.

Segundo o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, um homem de cerca de 50 anos e três homens com idades por volta de 30 anos morreram. Mais tarde, os hospitais da cidade confirmaram as mortes de mais duas pessoas, uma mulher e um homem.

A imprensa local publicou as identidades de quatro vítimas, que eram judeus ultraortodoxos.

O Magen David Adom indicou que oito pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave.

A polícia informou, por sua vez, que “um agente das forças de segurança e um civil presentes no local reagiram imediatamente. Eles responderam e neutralizaram os agressores”.

“Os feridos estavam no chão e na calçada, perto de um ponto de ônibus. Alguns estavam inconscientes”, disse o enfermeiro Fadi Dekaidek no comunicado publicado pelos serviços de emergência.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi até o local após uma reunião com os comandantes das forças de segurança.

“Estamos em guerra contra o terrorismo em várias frentes”, declarou.

O presidente Isaac Herzog afirmou na rede social X que “este ataque horrível nos recorda que estamos lutando contra o mal absoluto”.

O movimento islamista Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, celebrou o ataque e afirmou que os agressores eram palestinos. 

“Esta operação é uma reposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo”, indicou em um comunicado. 

O secretário-geral da ONU, António Guterres, “condenou com firmeza” o ataque “terrorista” e transmitiu “suas sinceras condolências” às famílias das vítimas, disse seu porta-voz, Stephane Dujarric.

França, Alemanha e União Europeia também condenaram o ataque.

O Exército israelense indicou que suas forças “estão procurando suspeitos” na área do ataque e cercavam vilarejos palestinos na região de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

