Ataque a tiros em Montreal deixa três mortos, incluindo o suspeito

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Um ataque a tiros ocorrido nesta segunda-feira (22) em um bairro judeu de Montreal deixou três mortos, incluindo o suposto agressor, informou a polícia canadense.

As autoridades não divulgaram imediatamente a motivação ou detalhes do ataque, no qual um policial e um civil também morreram, e outro policial ficou ferido.

“A ameaça imediata foi neutralizada”, explicou em coletiva de imprensa o chefe de polícia de Montreal (SPVM), Fady Dagher.

O civil morto é um morador do bairro de Côte-des-Neiges, no oeste da cidade, onde há um grande número de comércios e restaurantes judeus, segundo a polícia.

Imagens nas redes sociais, não verificadas de imediato pela AFP, mostravam um homem vestindo uniforme militar, armado com um fuzil e caído no chão. Uma policial também ficou ferida, mas sua vida não corre perigo, de acordo com Dagher.

“Por enquanto, não conhecemos a motivação por trás de tudo isso”, declarou à emissora Radio-Canada o ministro de Segurança Pública de Quebec, Ian Lafrenière.

Um grande contingente policial foi mobilizado pouco antes do meio-dia (13h no horário de Brasília), os moradores foram orientados a permanecer em casa e uma via expressa urbana foi fechada ao trânsito. A operação terminou pouco mais de três horas depois, segundo a polícia.

A polícia afirmou que foi alertada por telefone por uma testemunha que informou sobre a presença de uma pessoa portando um fuzil.

O Centro para Israel e Assuntos Judaicos (CIJA), um importante grupo da sociedade civil canadense, indicou que estava “acompanhando de perto a situação”.

“Enquanto aguardamos mais detalhes sobre a natureza deste incidente assustador, pedimos aos membros da comunidade que permaneçam vigilantes”, disse o CIJA.

A prefeita de Montreal, Soraya Martinez Ferrada, expressou suas “mais sinceras condolências à família, aos entes queridos e aos colegas do policial morto em serviço”.

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