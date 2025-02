Ataque com explosivos deixa 17 feridos na Colômbia

Um ataque com explosivos contra uma delegacia de polícia deixou 17 feridos nesta segunda-feira (24) no sudoeste da Colômbia, entre eles dois policiais e três menores de idade, informaram autoridades locais.

A explosão ocorreu no município rural de Morales, no departamento de Cauca, onde “um artefato explosivo, possivelmente uma moto-bomba, explodiu a poucos metros da delegacia, deixando 17 pessoas feridas”, afirmou Octavio Guzmán, governador do departamento, na rede social X.

Entre as vítimas está “uma menina de 7 anos, que precisou ser transferida com urgência, assim como dois jovens com estilhaços no rosto”, disse o governador. Dois policiais também ficaram feridos e estão sendo transferidos para receber atendimento médico, acrescentou.

Vídeos publicados em redes sociais mostram colegiais e dezenas de civis fugindo do local, onde estabelecimentos comerciais ficaram destruídos. Uma motocicleta incendiada ficou jogada sobre o asfalto.

O general Giovanni Torres, comandante da polícia de Cauca, atribuiu o ataque à Frente Jaime Martínez, vinculada ao Estado-Maior Central (EMC), que atua no município, de 40 mil habitantes. Os rebeldes do EMC rejeitaram o acordo de paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha das Farc.

O EMC estava em negociações de paz com o governo de Petro, mas se dividiu em 2024, quando a facção liderada por Iván Mordisco abandonou os diálogos e aumentou a pressão violenta contra as forças estatais. Outra facção, sob o comandante conhecido como Calarcá, mantém um canal aberto com o governo.

Após o rompimento dos diálogos com Mordisco, o Estado redobrou as operações militares contra esse grupo no departamento de Cauca, seu principal reduto.

A Colômbia enfrenta a onda de violência mais grave da última década, com diferentes focos no nordeste, noroeste e sudoeste do país. A ONU denunciou hoje que os esforços do governo para proteger os civis têm sido “insuficientes”, e que os grupos armados se expandem, apesar das negociações de paz.

