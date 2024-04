Ataque com faca em igreja de Sydney deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (15) em um novo ataque a faca ocorrido em Sydney, em uma igreja assíria, conforme indicaram os serviços de emergência australianos, detalhando que as vítimas não correm risco de vida.

O incidente aconteceu dois dias depois de um ataque similar em um shopping center da mesma cidade, no qual seis pessoas foram assassinadas e o agressor, um homem de 40 anos com doenças mentais, foi capturado.

Uma transmissão ao vivo mostrou o ataque desta segunda-feira, que aconteceu durante uma missa em uma igreja assíria na zona oeste da cidade.

As imagens mostram um homem se aproximando do altar, com uma faca erguida, e depois atacando o padre, o que provocou pânico entre os paroquianos. No vídeo, várias pessoas correm para ajudar o religioso.

Os serviços de emergência informaram à AFP que quatro homens com idades entre 20 e 70 anos estavam recebendo atendimento médico.

“Os indivíduos feridos sofreram lesões que não ameaçam suas vidas e foram tratados por paramédicos do serviço de emergência de Nova Gales do Sul antes de serem levados para um hospital”, indicaram.

Os mesmos serviços indicaram que um homem foi preso e está sob custódia da polícia.

A AFP verificou que o vídeo foi gravado na paróquia de Cristo Bom Pastor, no bairro de Wakeley, no oeste de Sydney.

O bairro abriga a pequena comunidade cristã assíria, composta em grande parte por pessoas que fugiram da perseguição e da guerra no Iraque e na Síria.

