Ataque deixa dez mortos em uma das cidades mais seguras do México

Homens armados mataram dez pessoas e feriram outras sete neste sábado (09) em um bar de Querétaro, informou o secretário de Segurança Pública dessa cidade mexicana, Juan Luis Ferrusca.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela imprensa local mostram os atiradores entrando no bar, enquanto clientes aterrorizados fogem ou se jogam no chão.

Os atiradores chegaram em uma caminhonete ao bar Los Cantaritos e abriram fogo no local, onde foi registrada a morte de dez pessoas, diz o secretário em vídeo publicado nas redes sociais, acrescentando que houve sete feridos. O veículo, cujo número de matrícula foi identificado, foi incendiado “pelos supostos responsáveis” pelo ataque.

Entre as vítimas havia três mulheres, segundo a Procuradoria do estado de Querétaro. Uma pessoa foi presa e será encaminhada à Procuradoria-Geral, informou Ferrusca.

Conhecida por sua arquitetura colonial espanhola, Querétaro, capital do estado de mesmo nome, é considerada uma das cidades mais seguras do México, país onde a espiral de violência já deixou mais de 450.000 mortos desde 2006.

“Todo o sistema de segurança de Querétaro está mobilizado para encontrar os criminosos”, informou o governador do estado, Mauricio Kuri, na rede social X. “Reitero ao povo de Querétano que os responsáveis por esse ato brutal serão punidos. Continuaremos selando nossas fronteiras e mantendo a segurança em nosso estado.”

Querétaro é governado pelo direitista Partido de Ação Nacional (PAN), de oposição, assim como o vizinho Guanajuato, o mais violento dos 32 estados do país em termos de número de homicídios por ano.

– Violência –

“Quatro grupos criminosos operam em Querétaro há anos”, destacou o especialista em segurança David Saucedo, acrescentando que o modus operandi da noite de ontem se assemelha à violência em Guanajuato, que inclui ataques a bares ou restaurantes, seja para cobrar dinheiro (extorsão praticada por grupos criminosos) ou “porque um grupo rival vende drogas nesses locais”.

A violência não diminuiu desde a posse da presidente de esquerda do México, Claudia Sheinbaum, no mês passado. Ela descartou “declarar guerra” aos cartéis de drogas e, em vez disso, comprometeu-se a manter a estratégia de seu antecessor, de atacar a criminalidade desde as suas raízes, com investimento social, e priorizar a prevenção.

