Ataque israelense mata soldados libaneses; França mobiliza apoio ao Exército do Líbano

4 minutos

Por Maya Gebeily e James Mackenzie e John Irish

BEIRUTE/JERUSALÉM/PARIS (Reuters) – Um ataque israelense matou três soldados libaneses no sul do Líbano nesta quinta-feira, quando a França sedia uma conferência para angariar apoio às forças estatais libanesas, consideradas vitais para qualquer resolução diplomática da guerra entre Israel e o Hezbollah.

Os soldados libaneses foram mortos quando estavam retirando feridos nos arredores da vila de Yater, no sul do país, informou o Exército libanês. Eles foram mortos por volta das 4h15 (horário local), disse uma fonte de segurança. Não houve comentário imediato sobre o ataque das Forças Armadas israelenses, que já haviam dito anteriormente que não estavam operando contra o Exército libanês.

A área faz parte da região fronteiriça bombardeada por Israel durante sua ofensiva de um mês contra o grupo libanês Hezbollah, fortemente armado e apoiado pelo Irã, em um conflito que se desdobrou da guerra de Gaza.

Com mais de 2.500 pessoas mortas no Líbano e mais de 1 milhão forçadas a deixar suas casas, de acordo com as autoridades libanesas, a conferência de Paris tem como objetivo mobilizar tanto a ajuda humanitária quanto o apoio aos militares libaneses.

O Exército libanês, que recebe apoio dos EUA, tem pouco poder de influência nas fortalezas do Hezbollah no sul do Líbano. Ele recruta pessoas de todas as várias comunidades sectárias do Líbano e tem sido considerado um garantidor da paz desde a guerra civil de 1975-90.

Seu deslocamento para o sul é uma parte fundamental da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que encerrou a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel. A reunião de Paris deve reiterar que a resolução 1701 deve ser a base para o fim das hostilidades atuais.

“É preciso haver um cessar-fogo no Líbano. Mais danos, mais vítimas, mais ataques não permitirão o fim do terrorismo nem garantirão a segurança de todos”, disse o presidente francês, Emmanuel Macron. Ele afirmou que a conferência apoiaria o recrutamento de 6.000 soldados libaneses e forneceria ao Exército os principais suprimentos.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, disse que Beirute pode enviar 8.000 soldados como parte de um plano de cessar-fogo, mas pediu apoio financeiro internacional e treinamento.

“A tempestade que estamos testemunhando atualmente é diferente de qualquer outra, porque carrega as sementes da destruição total, não apenas para o nosso país, mas para todos os valores humanos”, declarou Mikati.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse ao seu colega israelense na quarta-feira que Washington está preocupado com os ataques contra as Forças Armadas libanesas, ao mesmo tempo em que pediu a Israel que tome medidas para garantir a segurança do Exército libanês e da missão de manutenção da paz da ONU no Líbano, informou o Pentágono.

Israel lançou sua ofensiva no Líbano com o objetivo declarado de garantir o retorno para casa de dezenas de milhares de israelenses que deixaram suas casas no norte de Israel devido a um ano de disparos de foguetes entre fronteiras pelo Hezbollah.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que esteve em uma turnê regional para pressionar pelo fim dos combates em Gaza e no Líbano, não compareceu à reunião de Paris.

Mais de 42.000 pessoas foram mortas em Gaza pela ofensiva israelense que devastou o território, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza. Ela foi desencadeada pelo ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas e resultou no sequestro de outras 250, segundo Israel.