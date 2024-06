Ataque no sul do Líbano deixa três brasileiros feridos; governo condena bombardeio

(Reuters) – O governo brasileiro condenou neste domingo bombardeio na véspera no sul do Líbano, que feriu três cidadãos brasileiros, acrescentando que todos estão recebendo tratamento.

“O governo brasileiro manifesta sua indignação e condena o bombardeio de ontem…em Saddikine”, afirma nota do Ministério das Relações Exteriores, citando que o episódio ocorreu no contexto de ataques das forças armadas israelenses no sul do Líbano e do Hezbollah no norte de Israel.

De acordo com o ministério, os brasileiros estão recebendo tratamento no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, e a Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares e com a equipe médica e presta o apoio consular.

Também afirmou que desde o início do conflito entre Israel e Palestina, a embaixada em Beirute monitora e mantém contato regular com os brasileiros residentes no sul do Líbano.

“O Brasil exorta as partes envolvidas nas hostilidades à máxima contenção, assim como ao respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário, de forma que se previna o alastramento do conflito em Gaza e se evitem novas vítimas civis inocentes.”