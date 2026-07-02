Ataque russo com mísseis e drones deixa dois mortos em Kiev

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A capital da Ucrânia foi alvo de uma série de ataques russos com mísseis e drones que provocaram incêndios e deixaram ao menos dois mortos, informaram as autoridades de Kiev nesta quinta-feira (2).

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia anunciado no dia anterior, a partir da Irlanda, que voltaria imediatamente à capital após receber informações sobre um ataque “em grande escala” que a Rússia estaria preparando.

“Durante a noite, o inimigo lançou novamente um ataque em massa contra a região de Kiev utilizando drones de ataque, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro”, afirmou na manhã desta quinta Mykola Kalashnik, responsável pela administração militar da região de Kiev, por meio do Telegram. Segundo ele, cinco distritos foram atingidos.

Jornalistas da AFP ouviram explosões que se prolongaram por várias horas. Uma nuvem de fumaça se ergueu após uma detonação no centro da capital, seguida de chamas. Bombeiros e ambulâncias chegaram rapidamente ao local.

Cerca de 50 minutos depois, ouviu-se uma segunda explosão nas proximidades, que lançou destroços pelo ar. Nas ruas, os moradores seguiam em direção a abrigos, carregando colchões debaixo do braço.

“Até o momento, o número de feridos no ataque chega a 16. Infelizmente, duas pessoas morreram”, anunciou o chefe da administração militar da cidade de Kiev, Tymur Tkatchenko. Ele indicou que 28 locais foram atingidos, “principalmente edifícios residenciais e infraestruturas civis”.

De acordo com o prefeito da capital, Vitali Klitschko, os bombardeios danificaram um edifício no centro da capital que abrigava uma central de ambulâncias.

“Cinco profissionais de saúde ficaram feridos (…). Um deles, um paramédico, está em estado crítico”, detalhou mais cedo no Telegram.

“O telhado de um prédio residencial bastante alto está em chamas” em outro distrito, enquanto há pessoas presas em uma infraestrutura danificada de nove andares, acrescentou o prefeito.

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