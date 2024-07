Ataque russo na Ucrânia deixa ao menos 20 mortos e atinge hospital infantil em Kiev

Por Olena Harmash e Max Hunder

KIEV (Reuters) – A Rússia lançou uma série de mísseis sobre Kiev e outras cidades ucranianas em um raro ataque diurno nesta segunda-feira, matando pelo menos 20 pessoas em todo o país e atingindo um importante hospital infantil, disseram autoridades.

O presidente Volodymyr Zelenskiy afirmou que as forças russas dispararam mais de 40 mísseis que atingiram diferentes cidades e danificaram infraestrutura, prédios comerciais e residenciais em diferentes cidades ucranianas.

Autoridades da cidade de Kiev disseram que sete pessoas foram mortas e pelo menos 25 ficaram feridas no ataque à capital. Em Kryviy Rih, a cidade natal de Zelenskiy, 10 pessoas foram mortas e 31 ficaram feridas, segundo o prefeito Oleksandr Vilkul.

Outras três pessoas morreram em Pokrovsk, no leste da Ucrânia, quando mísseis atingiram uma instalação industrial, disse o governador regional de Donestk.

“Todos os serviços estão envolvidos para salvar o maior número possível de pessoas”, afirmou Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram. “E o mundo inteiro deve usar toda a sua determinação para finalmente pôr um fim aos ataques russos.”

A Rússia tem negado repetidamente que esteja alvejando civis.

O grande ataque à Ucrânia ocorreu no momento em que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, se reunia com o presidente chinês, Xi Jinping, para discutir um possível acordo de paz na Ucrânia, fazendo uma visita inesperada a Pequim.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que o ataque à capital foi um dos mais pesados desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Ele contou que o principal hospital infantil da cidade foi danificado no ataque. Janelas foram quebradas e painéis foram arrancados. Pais com bebês nos braços saíram para a rua, atordoados e soluçando.

“Ouvimos uma explosão e, em seguida, fomos inundados por destroços”, disse Svitlaka Kravchenko, de 33 anos, à Reuters, depois que ela e o marido, Viktor, saíram do abrigo.

O bebê deles de dois meses saiu ileso, mas Svitlana sofreu cortes e seu carro estava totalmente enterrado sob os escombros do prédio destruído, do outro lado do pátio da ala principal.

“Foi assustador. Eu não conseguia respirar, estava tentando cobrir (meu bebê). Eu estava tentando cobri-lo com um pano para que ele pudesse respirar”, disse ela.

(Reportagem adicional de Anastasiia Malensko e Yuliia Dysa)