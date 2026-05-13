Ataques israelenses deixam 12 mortos no Líbano

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O Exército israelense intensificou seus ataques no Líbano, nesta quarta-feira (13). Quatro deles tiveram como alvos veículos ao sul de Beirute e deixaram 12 mortos, segundo um novo balanço do Ministério da Saúde libanês, apesar da trégua em vigor desde 17 de abril.

Israel intensifica seus ataques no Líbano desde a semana passada. Os dois países devem iniciar na quinta-feira, em Washington, uma nova rodada de diálogos com a mediação dos Estados Unidos.

Oito pessoas, incluindo duas crianças, morreram nos ataques dirigidos a três veículos cerca de 20 quilômetros ao sul de Beirute, segundo o Ministério da Saúde.

Dois automóveis foram atingidos na rodovia extremamente movimentada que liga Beirute ao sul do país, e um terceiro veículo foi atacado em uma estrada na mesma região, segundo a Agência Nacional de Informação (ANI).

Um fotógrafo da AFP viu um automóvel carbonizado na rodovia e equipes de resgate retirando um corpo.

Um quarto ataque atingiu um carro na entrada de Saida, a grande cidade do sul do país, a 40 km de Beirute, de acordo com a ANI. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, segundo o Ministério da Saúde.

A mesma fonte reportou ataques na região de Tiro (sul), que atingiram três carros, causando outras três mortes.

Desde a entrada em vigor da trégua, em 17 de abril, mais de 400 pessoas morreram, segundo um balanço da AFP com base em dados do Ministério da Saúde.

Israel prossegue com seus bombardeios no Líbano apesar da trégua, alegando que seus alvos são membros do movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Nesta quarta-feira, o Exército israelense lançou ataques no sul do Líbano, especialmente na região de Tiro, depois de emitir duas ordens de evacuação, primeiro para seis aldeias e depois para outras três.

O correspondente da AFP em Tiro viu uma espessa coluna de fumaça subindo da localidade vizinha de Burj al Chemali.

O Hezbollah, por sua vez, reivindicou a autoria de vários ataques contra tropas israelenses no território libanês, alguns deles com drones explosivos.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) declarou, nesta quarta-feira, estar “cada vez mais preocupada” com as atividades de combatentes do Hezbollah e soldados israelenses perto de suas posições no sul do Líbano.

“O uso cada vez mais frequente de drones, que provocou explosões em nossas bases e seus arredores, põem em risco os capacetes azuis”, destacou.

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