Ataques israelenses deixam mais de 100 mortos em Gaza (Defesa Civil)

1 minuto

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou nesta terça-feira (18) pelo menos 121 mortos em ataques israelenses de uma intensidade sem precedentes desde janeiro.

“Há mais de 121 mortos, principalmente crianças, mulheres e idosos”, informou à AFP Mahmoud Bassal, porta-voz da organização, acrescentando que mais de 82 mortes ocorreram em Khan Younis, no sul do território, e as demais entre Nuseirat (centro), Gaza e o norte da Faixa de Gaza.

O governo israelense informou em comunicado que seus bombardeios obedecem à “repetida recusa do Hamas a libertar” os reféns, em meio a um impasse nas negociações para prorrogar a trégua em vigor desde 19 de janeiro.

Os ataques aéreos foram uma resposta “ao rechaço” do movimento islamita palestino “a todas as propostas que recebeu do enviado presidencial americano Steve Witkoff e dos mediadores”, acrescenta o texto. Diante disso, Israel vai agir “com maior força militar” contra o Hamas.

Segundo uma fonte do alto escalão israelense, os bombardeios têm como alvos o comando civil e militar do Hamas e sua infraestrutura na Faixa de Gaza, e vão se estender “pelo tempo que for necessário”.

O Hamas acusou Israel de “atacar o acordo de cessar-fogo, expondo os prisioneiros na Faixa de Gaza a uma sorte desconhecida”, referindo-se aos reféns israelenses.

