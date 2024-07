Ataques israelenses em Gaza deixam ao menos 50 mortos, segundo autoridades de saúde palestinas

Por Nidal al-Mughrabi e Ramadan Abed

CAIRO/GAZA (Reuters) – As forças israelenses enfrentaram combatentes liderados pelo Hamas em várias partes da Faixa de Gaza nesta terça-feira, e as autoridades de saúde palestinas disseram que pelo menos 50 pessoas foram mortas em bombardeios israelenses.

O grupo militante islâmico palestino Hamas acusou Israel de intensificar os ataques em Gaza para tentar atrapalhar os esforços dos mediadores árabes e dos Estados Unidos para chegar a um acordo de cessar-fogo. Israel afirma que está tentando eliminar os combatentes do Hamas.

Em Rafah, uma cidade na fronteira sul onde as forças israelenses estão operando desde maio, cinco palestinos foram mortos em um ataque aéreo a uma casa. Na vizinha Khan Younis, um homem, sua esposa e dois filhos foram mortos, de acordo com autoridades de saúde.

Mais tarde na terça-feira, um ataque aéreo israelense contra um carro matou pelo menos 17 palestinos e feriu outros 26 em Khan Younis, no sul de Gaza, segundo autoridades.

O ataque aéreo ocorreu perto de uma área de barracas que abrigava famílias deslocadas na rua Attar, disse o Ministério da Saúde.

No histórico campo de Nuseirat, na região central de Gaza, pelo menos quatro palestinos morreram em bombardeios e ataques aéreos separados, segundo os médicos. Um ataque aéreo israelense matou quatro pessoas em Sheikh Zayed, no norte de Gaza, disseram eles.

Horas depois, um ataque aéreo israelense contra uma escola no campo de Nuseirat matou 16 pessoas e feriu muitas outras, disseram autoridades de saúde. O ataque atingiu uma escola administrada pela ONU que abrigava famílias deslocadas, informou o ministério.

Os militares israelenses disseram que as tropas continuavam as atividades “baseadas em inteligência” em Rafah, e que os ataques aéreos tiveram como alvo militantes, túneis e outras infraestruturas militares do Hamas.

A Força Aérea israelense atacou cerca de 40 alvos em todo o enclave, incluindo postos de observação e de atiradores, estruturas militares e edifícios equipados com explosivos.

As alas armadas do Hamas e da Jihad Islâmica, uma aliada do Hamas, disseram que seus combatentes atacaram as forças israelenses em vários locais com foguetes antitanque e bombas de morteiro.

O braço armado da Jihad Islâmica afirmou ter disparado mísseis contra Sderot, no sul de Israel. Não houve registro de mortes ou danos graves.

Israel prometeu erradicar o Hamas depois que seus militantes mataram 1.200 pessoas e fizeram mais de 250 reféns em um ataque às comunidades do sul de Israel no dia 7 de outubro, de acordo com os registros israelenses.

Mais de 38.000 palestinos foram mortos na ofensiva de retaliação de Israel, segundo as autoridades de saúde em Gaza, grande parte da qual foi devastada. Israel também afirma que 326 de seus soldados foram mortos em Gaza.