Ataques na Ucrânia e na Rússia deixam ao menos sete mortos

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Pelo menos sete pessoas morreram e cerca de quinze ficaram feridas nesta sexta-feira (17) em uma série de ataques na Ucrânia, Rússia e nos territórios ocupados, segundo as respectivas autoridades.

Na Ucrânia, a cidade portuária de Odessa foi atingida por um míssil russo, que matou duas pessoas e deixou oito feridos, incluindo duas crianças, informou o vice-prefeito, Oleksandr Filatov, no Telegram.

Vários prédios residenciais, veículos e outras infraestruturas civis foram danificados.

“Entre as vítimas estava uma mulher que caminhava em um parque com crianças no momento do ataque. As crianças sobreviveram e estão recebendo a assistência necessária”, informaram os serviços de emergência no Telegram.

A região de Odessa tem sido alvo da Rússia nos últimos dias.

Na região vizinha de Mykolaiv, uma instalação portuária foi atingida por um ataque de drones que matou duas pessoas e danificou três barcos, segundo a Promotoria regional.

Uma pessoa morreu na região de Kherson, no sul do país, em um ataque de drones que também feriu outras cinco, de acordo com o governador regional, Yaroslav Chanko.

Na Rússia, um drone ucraniano matou um homem na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, informaram os serviços de resgate no Telegram.

Outra pessoa morreu em um ataque ucraniano em Horlivka, no leste da Ucrânia ocupado pela Rússia, segundo o prefeito, Ivan Prikhodko.

Mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia, os ataques em ambos os lados do front se intensificaram nos últimos meses, causando um número crescente de vítimas civis.

Os esforços diplomáticos estão paralisados desde o início da guerra no Oriente Médio, no final de fevereiro.

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