Ataques racistas a time sub-20 do Palmeiras no Paraguai causam indignação no Brasil

afp_tickers 4 minutos As ofensas racistas feitas contra jogadores da base do Palmeiras em Assunção, no Paraguai, causaram indignação no Brasil e levaram o clube paulista e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pedirem, nesta sexta-feira (7), a expulsão do paraguaio Cerro Porteño da Copa Libertadores Sub-20. O capitão do Palmeiras Sub-20, Luighi, caiu em prantos após o jogo de quinta-feira, no qual sua equipe derrotou o time paraguaio por 3 a 0. “Até quando vamos passar por isso? […] O que fizeram comigo é crime”, afirmou o atacante de 18 anos na entrevista após a partida. “A Conmebol vai fazer o que sobre isso?”, questionou o jogador. Imagens de televisão mostram um torcedor do Cerro Porteño imitando um macaco na direção de vários jogadores do Palmeiras que deixavam o campo após serem substituídos na reta final da partida. Segundo a CBF, Luighi e seu companheiro Figueiredo, de 19 anos, foram alvos dos gestos racistas. “Vamos solicitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez que este clube ataca nossos atletas e torcedores”, disse aos jornalistas a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, citando incidentes similares em 2022 e 2023. “Chega! O Palmeiras não tolerará mais nenhum tipo de crime contra nossos atletas […] Vamos tomar medidas drásticas”, enfatizou Leila. A dirigente acusou a Conmebol, órgão que comanda o futebol sul-americano, de ser “muito displicente” diante desta denúncia. “Se não resolvermos isso na Conmebol, resolveremos na Fifa”, disse Leila, que elogiou a “atitude corajosa” de Luighi. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que está “profundamente indignado” e que a entidade máxima do futebol mundial continua “a implementar medidas rigorosas” para “erradicar a discriminação. “É de partir o coração ver um jovem jogador ser levado as lágrimas por um comportamento tão vergonhoso”, escreveu Infantino no Instagram, sem mencionar o Cerro Porteño. – Punições com ‘rigor’ – A CBF reforçou o pedido à Conmebol de expulsão da equipe paraguaia do torneio. Seu presidente, Edinaldo Rodrigues, classificou a cena de quinta de “chocante” e pediu ao presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, punir o Cerro com “rigor”. “Basta de racismo e de multas que não levam a nada. Queremos punições esportivas”, afirmou o presidente da CBF em um vídeo. Em sua denúncia, a CBF sustentou que o futebol sul-americano carrega um histórico de “impunidade” diante de atos racistas e que as sanções aplicadas na maioria dos casos não evitam novas agressões. – Solidariedade – O astro brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior também apoiou o jovem jogador do Palmeiras e se juntou às críticas à Conmebol. “Vocês nunca fazem nada. NUNCA!!!”, escreveu Vini em um story no Instagram dirigido à entidade. O atacante do Real Madrid se tornou um símbolo da luta contra o racismo após ser vítima de várias ofensas no campo. Uma agressão contra ele levou a uma condenação histórica de oito meses de prisão contra três torcedores do Valencia em junho do ano passado. Depois, mais dois episódios racistas contra Vini Jr. foram punidos com prisão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também expressou seu apoio nesta sexta aos jogadores da equipe Sub-20 do ‘Verdão’ e pediu que se impeça o “ódio disfarçado de rivalidade”. “Racismo significa o fracasso da humanidade”, escreveu Lula no X. “O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência.” – ‘Medidas disciplinares’ – Sem se referir diretamente ao caso, a Conmebol condenou “categoricamente qualquer ato de racismo” em mensagem em sua conta no X e antecipou “as medidas disciplinares correspondentes”, assim como possíveis “ações adicionais”. O Cerro Porteño, por sua vez, manifestou em um comunicado “total repúdio a todo tipo de atos de racismo”. “Evitemos cair em provocações que possam levar a este tipo de comportamento”, acrescentou o clube paraguaio. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África e os insultos racistas contra seus jogadores e torcedores têm se repetido em vários países. jss/ll/ma/cjc/aam/rpr 