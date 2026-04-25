Ataques russos à cidade ucraniana de Dnipro deixam ao menos 8 mortos

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Pelo menos oito pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em ataques russos à cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, anunciaram as autoridades neste sábado (25).

Situada a mais de 100 quilômetros da linha de frente que atravessa o leste e o sul da Ucrânia, a cidade industrial de Dnipro foi a mais atingida, com diversos ataques nos últimos dias.

“Durante mais de 20 horas terríveis, os russos atacaram Dnipro em ondas”, afirmou o chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, no Telegram.

“Bombardearam com mísseis e drones. Bombardearam de propósito. Miraram em bairros residenciais”, acrescentou.

Segundo as autoridades, o ataque deixou pelo menos oito mortos e 49 feridos, entre eles duas crianças. Um balanço anterior informava seis mortos e 47 feridos.

Fotos divulgadas pelo serviço de resgate ucraniano mostram um edifício residencial destruído em grande parte e um grupo de socorristas consolando uma mulher, entre vários moradores que parecem estar em estado de choque.

Os bombardeios também atingiram a região vizinha de Zaporizhzhia, onde uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um micro-ônibus civil, segundo o chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov.

“Todo ataque desse tipo deve lembrar nossos parceiros de que a situação exige uma ação imediata e decisiva. Precisamos de um reforço rápido de nossas defesas aéreas”, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nas redes sociais.

“Devemos também avançar imediatamente rumo ao 21º pacote de sanções europeias contra a Rússia. A pausa causada pelo bloqueio do 20º pacote deu ao agressor tempo adicional para se adaptar. É importante contra-atacar isso”, acrescentou.

Em resposta, Kiev bombardeia o território russo ou ocupado por Moscou e também mata civis.

Na região de Luhansk, ocupada pelas forças russas, o dirigente local, Leonid Pasechink, afirmou que três pessoas morreram e que outras duas ficaram feridas em bombardeios de drones ucranianos que atingiram edifícios residenciais na madrugada deste sábado.

Por sua vez, a Romênia anunciou neste sábado que um drone russo caiu em seu território, perto da fronteira com a Ucrânia, e que, por isso, mais de 200 pessoas tiveram que ser evacuadas.

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