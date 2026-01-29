Ataques russos com drones deixam seis mortos na Ucrânia

afp_tickers

2 minutos

Pelo menos seis pessoas morreram, nesta quinta-feira (29), em bombardeios russos no sul e no centro da Ucrânia, anunciaram autoridades locais às vésperas de novas negociações entre a Rússia, o governo ucraniano e os Estados Unidos, previstas para o próximo domingo.

“Lamentavelmente, duas mulheres e um homem morreram e outro homem ficou ferido”, informou o governador da região de Zaporizhzhia (sul), Ivan Fedorov.

Fedorov acrescentou no Telegram que os ataques com drones destruíram casas e provocaram incêndios.

Outras duas pessoas morreram em ataques similares na região vizinha de Kherson e outra em Krivi Rig, cidade natal do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informaram as autoridades locais.

Os ataques deixaram muitos ucranianos sem energia elétrica em pleno inverno.

Na semana passada, negociadores russos e ucranianos se reuniram nos Emirados Árabes Unidos para discutir o fim do conflito, com mediação dos Estados Unidos.

A rodada seguinte está marcada para o próximo domingo, segundo Zelensky.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também indicou que esta semana ocorreria uma reunião de acompanhamento e que existe a possibilidade de que o governo de seu país participe.

Dezesseis pessoas morreram nos ataques noturnos efetuados entre terça e quarta-feira em toda a Ucrânia, segundo as autoridades do país.

Seis deles morreram quando drones russos atacaram um trem de passageiros na terça-feira no leste da Ucrânia.

bur-ceg/mas/lb/rpr/mvv/am