Ataques russos danificaram 321 instalações de infraestrutura portuária ucraniana, diz Zelenskiy

Kiev (Reuters) – Ataques russos de drones e mísseis danificaram 321 instalações de infraestrutura portuária ucraniana desde julho do ano passado, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy neste sábado.

Vinte navios mercantes pertencentes a outros países também foram danificados por ataques russos, ele acrescentou.

“No geral, as exportações de alimentos ucranianos fornecem alimentos para 400 milhões de pessoas em 100 países ao redor do mundo”, disse Zelenskiy. “Os preços dos alimentos no Egito, Líbia, Nigéria e outros países da África dependem diretamente se os agricultores e empresas agrícolas na Ucrânia podem operar normalmente.”

Moscou negou repetidamente que ataca alvos civis.

A Ucrânia é um grande produtor global de trigo e milho e, antes da invasão russa, exportava cerca de 6 milhões de toneladas de grãos por mês pelo Mar Negro.

Quando a Rússia lançou sua invasão em fevereiro de 2022, ela bloqueou os portos ucranianos do Mar Negro. Os embarques foram retomados em julho de 2022 sob a Iniciativa de Grãos do Mar Negro, um acordo mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia. Mas um ano depois a Rússia saiu do acordo.

Desde então, a Ucrânia exporta grãos e outros produtos alimentícios usando seu próprio corredor, que passa pelas águas territoriais da Romênia, Bulgária e Turquia.

As exportações de grãos da Ucrânia na temporada de julho a junho de 2024/25 totalizaram quase 16 milhões de toneladas em meados de novembro, acima dos cerca de 11 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado, mostraram dados de operadores e do governo.

As exportações de grãos da Ucrânia na temporada de comercialização de 2023/24 aumentaram para cerca de 51 milhões de toneladas, ante 49,2 milhões de toneladas no ano anterior.

(Reportagem de Olena Harmash; edição de Giles Elgood)