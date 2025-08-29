The Swiss voice in the world since 1935

Ataques russos deixam 2 mortos na região ucraniana de Dnipropetrovsk

Vários ataques russos com drones deixaram dois mortos e um ferido na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, informou a administração militar da área.

“Infelizmente, duas pessoas morreram, um homem e uma mulher”, afirmou Sergii Lisak, comandante da administração militar da região, na plataforma Telegram. Outra mulher ficou ferida, acrescentou. 

Lisak informou que oito drones russos foram derrubados. 

A Ucrânia reconheceu na terça-feira pela primeira vez que soldados russos entraram nesta região, onde Moscou reivindica avanços desde julho.

Nesta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu o aumento da pressão sobre seu homólogo russo, Vladimir Putin, após o ataque em larga escala contra Kiev que, na madrugada de quinta-feira, deixou pelo menos 23 mortos.

Apesar da reunião de 15 de agosto no Alasca com o presidente americano, Donald Trump, “Putin não fez o que disse”, alertou Zelensky durante uma videoconferência com líderes europeus. “É hora de agir e enviar um sinal contundente”.

“Devemos manter a pressão” para que aconteça uma reunião de cúpula entre Kiev e Moscou, que Putin aceitou em princípio após sua visita a Anchorage, insistiu o presidente ucraniano para os líderes da Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia e Dinamarca. 

Moscou prossegue com os bombardeios contra as cidades ucranianas, apesar dos esforços de Trump para acabar com a guerra, iniciada pela invasão russa em fevereiro de 2022. Contudo, até o momento não foram registrados resultados concretos.

