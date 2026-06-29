Ataques russos deixam 9 mortos na Ucrânia

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Pelo menos nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em ataques russos em vários pontos da Ucrânia, informaram as autoridades ucranianas nesta segunda-feira (29).

Um ataque de míssil em Dnipro, no leste da Ucrânia, deixou cinco mortos e 28 feridos, quatro deles em estado crítico, informou o comandante da administração militar da região de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

A polícia afirmou que o míssil atingiu uma “empresa privada” na cidade industrial, que é alvo frequente de ataques de Moscou.

Em Kharkiv, uma bomba teleguiada matou uma mulher de 23 anos e feriu outras 10 pessoas.

Enquanto isso, três pessoas morreram e várias ficaram feridas, incluindo uma criança, em um ataque de drone contra um ônibus na cidade de Zaporizhzhia, informou o chefe da administração militar da região homônima, Ivan Fedorov.

A Rússia bombardeia a Ucrânia quase diariamente desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, que resultou no conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Por sua vez, a Ucrânia intensificou os ataques de retaliação contra o território russo e áreas ocupadas por Moscou no leste.

As negociações com mediação dos Estados Unidos para acabar com o conflito permanecem estagnadas.

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