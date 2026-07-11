Ataques russos deixam oito mortos na Ucrânia

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Ataques russos deixaram oito mortos neste sábado em diferentes regiões da Ucrânia, além de dezenas de feridos, informaram autoridades locais.

Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou contra seu país mais de 120 drones e 12 mísseis, metade dos quais eram balísticos. Nenhum destes últimos foi interceptado, destacou o presidente.

Em Kiev, as primeiras explosões foram ouvidas durante a madrugada, minutos antes do acionamento do alerta aéreo na capital. Doze pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, informou no aplicativo Telegram o prefeito Vitali Klitschko.

Em Sumy, no nordeste, os ataques russos deixaram cinco mortos, segundo o prefeito, Artem Kobzar. Outra pessoa morreu em Sloviansk, no leste, e mais duas na cidade portuária de Odessa, onde um ataque com mísseis atingiu dois caminhoneiros, segundo autoridades. Um navio com bandeira de São Cristóvão e Névis foi alvejado, sem o registro de vítimas.

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Andrii Sibiga, classificou os ataques como “assassinato deliberado de civis”. Ele pediu aos aliados do país que forneçam a Kiev os meios necessários para interceptar os projéteis russos, especialmente os mísseis balísticos.

Os ataques aconteceram depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou na última quarta-feira, paralelamente à reunião de cúpula da Otan, que a Ucrânia poderá obter uma licença para fabricar seus próprios mísseis interceptores Patriot.

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