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Ataques russos deixam quatro mortos na Ucrânia

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Ataques russos no sudeste e no centro da Ucrânia deixaram quatro mortos neste domingo (7), no mesmo dia em que está prevista uma reunião entre os líderes ucraniano, francês, alemão e britânico.

Bombardeios contra uma localidade da região de Zaporizhzhia, no sudeste, mataram duas pessoas e deixaram três feridos neste domingo, informaram o governador regional, Ivan Fedorov, e a polícia local.

“Os ataques impactaram um local próximo a um ponto do transporte público”, afirmou Fedorov.

Na cidade de Zaporizhzhia, “morreu um homem de 56 anos, motorista de um micro-ônibus” após um ataque com um drone russo, informaram anteriormente os serviços de emergência ucranianos no Telegram, acompanhando uma mensagem com a foto do veículo.

Na região de Dnipropetrovsk (centro), um homem de 59 anos também morreu em ataques com drones e bombardeios aéreos, segundo a administração militar local, que também reportou um ferido.

O impacto “destruiu parcialmente” um edifício de recepção de contêineres no armazém centralizado de combustível nuclear, usado na zona de exclusão de Chernobyl, informou a operadora nuclear ucraniana, Energoatom, no Telegram. 

A companhia informou que o prédio estava vazio no momento e que os níveis de radiação permanecem normais.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, qualificou o incidente como “profundamente preocupante”, enquanto o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, acusou Moscou de “ameaçar a segurança nuclear”.

Segundo a força aérea ucraniana, na madrugada deste domingo a Rússia atacou o país com 236 drones, dos quais 215 foram interceptados.

Estes novos ataques ocorrem enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prevê se reunir em Londres, também neste domingo, com seus homólogos francês, o presidente Emmanuel Macron; alemão, o chanceler Friedrich Merz; e britânico, o premiê Keir Starmer.

Macron, Merz e Starmer primeiro vão se reunir a três antes de receber Zelensky, com o objetivo de “fazer um balanço dos trabalhos empreendidos para obter uma paz justa e duradoura na Ucrânia”, segundo a Presidência francesa.

Zelensky propôs esta semana um encontro cara a cara com o presidente russo, Vladimir Putin, que rejeitou a ideia, enquanto não for negociado um acordo final para pôr fim à guerra.

Recentemente, a Ucrânia intensificou seus ataques com drones contra os territórios ocupados e a Rússia, em represália contra os bombardeios russos diários em seu território.

O Ministério da Defesa russo anunciou, neste domingo, que tinha interceptado 95 drones ucranianos desde a noite anterior.

bur-mda/mas-pc-hgs/erl/mvv

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