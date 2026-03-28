Ataques russos matam 4 na Ucrânia, atingem porto e maternidade

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Ataques aéreos russos em várias regiões da Ucrânia mataram pelo menos quatro pessoas e provocaram danos em instalações cruciais, incluindo um porto e uma maternidade, informaram as autoridades.

Por sua vez, a Rússia afirmou que interceptou 155 drones ucranianos e denunciou que um ataque com estes aparelhos matou uma criança na região de Yaroslavl, 250 km ao nordeste de Moscou.

Desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, a Rússia lança drones e mísseis em bombardeios noturnos contra a Ucrânia, que acusa o inimigo de atacar áreas residenciais e apontar contra civis.

Na cidade portuária de Odessa, duas pessoas morreram e pelo menos 13 ficaram feridas, informou Sergii Lisak, comandante militar da cidade.

Um dos ataques atingiu o teto de uma maternidade, segundo o militar. Imagens divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos mostram janelas destruídas, escombros dentro do edifício e bombeiros trabalhando no local.

“Não havia nenhum alvo militar. Foi puro terror contra a vida civil comum”, afirmou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky nas redes sociais sobre os ataques em Odessa.

Um porto na mesma região também sofreu danos durante os bombardeios, informou a autoridade portuária estatal da Ucrânia.

A Rússia lançou 273 drones contra a Ucrânia durante a noite, dos quais 252 foram derrubados, segundo a Força Aérea ucraniana.

Em Krivii Rih, um homem morreu em um ataque que atingiu uma instalação industrial, disse Oleksandr Ganzha, comandante da administração regional de Dnipro, que relatou incêndios no local.

Na região central de Poltava, uma pessoa morreu em um ataque de drones russos que atingiram um prédio residencial e instalações industriais, informaram as autoridades regionais.

“Os ataques demonstram que a Rússia não tem a intenção de acabar com a guerra. Por isso, qualquer alívio da pressão sobre Moscou é perigoso”, ressaltou Zelensky.

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