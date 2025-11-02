Ataques russos na madrugada deixam ao menos seis mortos na Ucrânia

Seis pessoas, incluindo duas crianças, morreram na madrugada deste domingo (2) na Ucrânia em diversos ataques com mísseis e drones russos, segundo autoridades locais, enquanto Kiev atacou instalações petrolíferas russas no Mar Negro pela manhã.

O Exército ucraniano afirmou que a Rússia lançou 79 drones e dois mísseis balísticos contra cinco regiões do país, dos quais derrubou 67.

“As forças russas atacaram as regiões de Dnipro (leste) e Odessa (sul). Seis pessoas morreram, incluindo duas crianças”, informou a Procuradoria-Geral da Ucrânia no Telegram.

As crianças tinham 11 e 14 anos, de acordo com o comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets.

Na região de Zaporizhzhia (sul), outro ataque russo deixou aproximadamente 58 mil residências sem energia, afirmou o governador Ivan Fedorov.

As tropas russas, cuja ofensiva começou há quase quatro anos, atacam a infraestrutura elétrica da Ucrânia todos os invernos desde 2022, causando apagões.

Kiev acredita que esses ataques visam exaurir a população civil, algo que Moscou nega.

Em retaliação aos bombardeios, a Ucrânia atacou com drones na manhã deste domingo o porto russo de Tuapse, no Mar Negro, danificando duas embarcações e a infraestrutura de um terminal petrolífero, segundo autoridades locais.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter derrubado 164 drones ucranianos durante a noite em diversas regiões do país.

Kiev realiza há tempos ataques com drones na Rússia, especialmente contra as infraestruturas de petróleo e gás, em uma tentativa de enfraquecer as receitas de hidrocarbonetos que financiam o esforço de guerra do Kremlin.

Segundo uma análise da AFP com base em dados ucranianos, a Rússia lançou mais mísseis contra a Ucrânia em outubro do que em qualquer outro mês desde pelo menos o início de 2023. Esses ataques foram noturnos e visaram principalmente a rede elétrica.

Especificamente, as forças russas lançaram 270 mísseis contra o país em outubro, um aumento de 46% em comparação com setembro, segundo uma análise de dados publicados diariamente pela força aérea ucraniana.

