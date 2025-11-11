Atentado suicida deixa pelo menos 12 mortos na capital do Paquistão

O ministro do Interior do Paquistão anunciou que pelo menos 12 pessoas morreram e 27 ficaram feridas nesta terça-feira (11) em um atentado suicida com bomba em frente a um tribunal da capital do país, Islamabad, reivindicado pelos talibãs paquistaneses.

O ataque, o primeiro desse tipo na cidade em anos, provocou pânico entre os moradores de uma área que também abriga diversos prédios governamentais.

“Houve um atentado suicida no Kachehri”, o tribunal de distrito, disse o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, no local. “Até o momento, 12 pessoas morreram e 27 ficaram feridas”.

Um jornalista da AFP viu tropas paramilitares isolando a área onde, segundo o ministro do Interior, o agressor detonou os explosivos perto de uma viatura policial.

O Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP) reivindicou o atentado. “Nesta terça-feira, um de nossos membros atacou um tribunal em Islamabad”, afirmou o grupo em um comunicado.

“Ataques serão executados contra aqueles que proferem sentenças baseadas em leis não islâmicas, contra aqueles que as aplicam e aqueles que as protegem, até que a ‘sharia’ seja implementada em todo o país”, acrescentou o TTP.

Antes da reivindicação, o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, já havia acusado o TTP e os separatistas da região do Baluchistão, ambos responsáveis por ataques direcionados principalmente contra as forças de segurança.

Em Islamabad, o advogado Mohammed Shahzad Butt relatou uma “explosão massiva”.

“Todos começaram a correr para dentro, aterrorizados. Vi pelo menos cinco corpos estendidos na porta principal”, disse à AFP.

Outro advogado, Rustam Malik, relatou que ouviu “uma forte explosão na porta” ao entrar no complexo. “Vi dois corpos estendidos na porta e vários veículos em chamas”, acrescentou.

– Tensões regionais –

Islamabad permaneceu praticamente à margem da violência de milicianos nos últimos anos; o último atentado suicida havia sido registrado em dezembro de 2022.

Mas o país enfrenta um ressurgimento dos ataques, que as autoridades atribuem principalmente a grupos armados que supostamente se refugiam no território afegão.

O atentado ocorreu enquanto as forças de segurança paquistanesas combatiam militantes entrincheirados em uma escola no distrito de Wana, no noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão.

“Ontem à noite também houve um atentado em Wana”, afirmou Naqvi, acrescentando que três pessoas morreram no incidente cujo autor é um afegão. “O Afeganistão está diretamente envolvido nesse atentado”, declarou o ministro.

Ataques recentes provocaram um confronto sangrento entre Islamabad e Cabul em outubro, o pior combate transfronteiriço em anos.

Segundo as Nações Unidas, mais de 70 pessoas morreram em ambos os lados, incluindo cerca de 50 civis afegãos.

Paquistão e Afeganistão alcançaram um frágil cessar-fogo, mas não conseguiram concretizar os detalhes durante várias rodadas de negociações.

O ministro paquistanês da Defesa, Khawaja Asif, afirmou antes da reivindicação que o atentado suicida em Islamabad deve ser considerado “um alerta”.

“Neste contexto, seria inútil nutrir grandes esperanças de que as negociações com os governantes de Cabul sejam bem-sucedidas”, escreveu no X.

Islamabad acusa Cabul de abrigar talibãs paquistaneses e outros grupos que lançam ataques na longa e porosa fronteira, algo que o governo afegão nega.

