Atirador palestino é morto após abrir fogo em assentamento, dizem militares israelenses

1 minuto

JERUSALÉM (Reuters) – Um palestino armado atirou contra um assentamento judeu na Cisjordânia neste sábado e foi morto a tiros por soldados israelenses, disseram militares israelenses.

O homem abriu fogo a partir do cemitério palestino em Hebron no assentamento judaico adjacente, informou a emissora pública israelense Kan, que colocou no ar imagens mostrando um homem parado entre os túmulos disparando um rifle.

As autoridades palestinas não comentaram o caso.

A violência na Cisjordânia aumentou desde o início da guerra em Gaza, há quase seis meses, com a intensificação dos ataques israelenses e palestinos.

A ausência de um avanço nas negociações de cessar-fogo em Gaza aumenta os receios de que a violência na região cresça ainda mais durante o Ramadã, mês sagrado muçulmano que começou esta semana.

(Reportagem de Maayan Lubel)