Ativista luta contra minas de carvão que destroem floresta na Índia

Apesar do sucesso de sua campanha para proteger a biodiversidade e a população da imensa floresta de Hasdeo Aranya, no centro da Índia, o ativista Alok Shukla promete continuar sua batalha contra a mineração.

“O objetivo de nossa luta é que não sejam abertas mais minas aqui nem que mais árvores sejam derrubadas”, declarou à AFP o militante, que na segunda-feira recebeu o Prêmio Goldman por seu compromisso com a proteção ambiental.

O ativista de 45 anos luta há 10 anos no estado de Chhattisgahr (centro) contra a exploração de uma das maiores reservas subterrâneas de carvão do país por conglomerados mineiros, incluindo o do magnata indiano Gautam Adani, o segundo homem mais rico da Ásia.

O subsolo de Hasdeo Aranya contém pouco mais de cinco bilhões de toneladas de carvão, o que desperta a atenção destas indústrias.

Em 2021, após inúmeras manifestações, pressões sobre deputados e batalhas judiciais organizadas por Shukla, foram salvos cerca de 180 mil hectares da floresta de Hasdeo da mineração de carvão a céu aberto.

“A anulação destes planos foi um grande sucesso”, comemorou Shukla.

Mas a guerra contra os conglomerados mineiros está longe de ter fim.

Grandes extensões de floresta ao redor de uma reserva de elefantes criada pelo governo indiano continuam resguardadas para esta atividade, onde cinco locais estão inativos, mas um sexto, operacional e de propriedade do grupo Adani, está programando uma expansão.

Aprovada pelo governo de Chhattisgarh em 2022, esta medida ameaça a existência da aldeia florestal de Parsa, cujos habitantes, apoiados por Shukla, protestam em uma manifestação contínua que bloqueia as obras há dois anos.

– A batalha contra os conglomerados mineiros –

“Não é apenas sobre uma luta para salvar as florestas ou o meio ambiente, mas para rever a concepção comum de desenvolvimento econômico”, explica o ativista.

Em comunicado à AFP, o grupo Adani afirmou que “busca melhorar a qualidade de vida das comunidades” ao redor da mina.

Ao chegar à floresta Hasdeo em 2012, Shukla descobriu que os seus habitantes se sentiam impotentes contra os conglomerados mineiros. Passou então de aldeia em aldeia para explicar sobre os recursos jurídicos e as proteções constitucionais disponíveis às comunidades contra esta atividade exploratória.

Juntamente a seus aliados, resistiram aos subornos, às ameaças de violência e aos processos judiciais.

Morga, aldeia de 1.800 habitantes onde mora, foi salva devido à sua campanha. “Demorou e foi difícil, mas aos poucos as pessoas se organizaram”, disse à AFP.

A maioria dos habitantes de Hasdeo sobrevive através da agricultura de subsistência e do que a floresta oferece, um modo de vida tradicional que foi perturbado pela chegada das empresas.

“Sentimos que fomos enganados”, lamenta Shiv Prasad Khusro, que vendeu sua casa em uma área que se tornou parte da exploração mineira.

