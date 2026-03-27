Ativista pró-Palestina diz que FBI frustrou plano para matá-la nos EUA

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Uma ativista palestino-americana radicada nos Estados Unidos disse nesta sexta-feira (27) que o FBI frustrou um plano para assassiná-la, e acusou figuras pró-Israel de incitar a violência.

Nerdeen Kiswani lidera na cidade de Nova York o grupo de defesa da causa palestina Within Our Lifetime, e foi uma figura-chave na organização de manifestações centradas no conflito na Faixa de Gaza.

“Ontem à noite, o Grupo Conjunto de Luta contra o Terrorismo do FBI me informou que um plano contra a minha vida estava prestes a ser executado”, publicou Nerdeen no X. Segundo ela, os agentes fizeram uma operação em Hoboken relacionada com o plano.

Citando uma fonte da polícia, o jornal The New York Times informou que uma pessoa foi detida em conexão com a investigação e que as acusações seriam divulgadas ainda hoje.

“Durante meses, organizações sionistas como o Betar e políticos como Randy Fine incentivaram a violência contra mim e a minha família”, disse Nerdeen, que processou no mês passado o grupo de direita pró-Israel Betar US por supostamente ter violado seus direitos civis ao oferecer “recompensas” em redes sociais para que as pessoas a perseguissem ou agredissem.

O republicano Randy Fine foi acusado de islamofobia após sugerir no X que preferia os cães aos muçulmanos, ao responder a uma publicação de Nerdeen em que ela descrevia os cães como “impuros”.

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