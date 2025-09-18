The Swiss voice in the world since 1935

Ativistas exigem libertação de jornalista preso na Guatemala desde 2022

Dezenas de ativistas protestaram, nesta quinta-feira (18), na Guatemala para exigir que a Suprema Corte liberte o jornalista José Rubén Zamora, preso desde 2022 por questionadas ações abertas pelo Ministério Público.

O jornalista de 69 anos, fundador do extinto jornal El Periódico, passou mais de 1.000 dias preso por suposta lavagem de dinheiro e outras acusações que organizações internacionais e vários governos classificam como uma tentativa de silenciamento do Ministério Público e do governo anterior.

Entre outubro de 2024 e março de 2025, o comunicador esteve em prisão domiciliar, mas a medida foi revogada a pedido do MP. O tribunal ainda tem pendente a resolução de um recurso que poderia permitir sua saída da prisão. 

“Este processo […] é praticamente uma vingança daqueles que se sentiram expostos na época em que El Periódico denunciou muitos casos de corrupção”, disse à AFP o presidente da Associação de Jornalistas da Guatemala, Mario Recinos. 

Ele acrescentou que a procuradora-geral, Consuelo Porras — sancionada como “corrupta” e “antidemocrática” por Estados Unidos e União Europeia —, utilizou “uma série de artifícios jurídicos” para manter Zamora preso.

A manifestação pelo centro da Cidade da Guatemala teve início no prédio do MP, onde dirigentes dos jornalistas e de outras organizações entregaram um pedido pela libertação de Zamora, no qual denunciaram que seu processo “tem estado cheio de irregularidades”.

Vários manifestantes tocaram tambores e vestiram camisas pretas com uma foto do comunicador e a frase: “Liberdade para Zamora Já”.

Considerado “prisioneiro de consciência” pela Anistia Internacional, o jornalista foi preso após publicar em seu jornal casos de corrupção que envolviam o então presidente de direita Alejandro Giammattei (2020-2024). O veículo fechou em 2023, enquanto ele estava detido. 

Em 14 de junho de 2023, um tribunal o condenou a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro, mas a sentença foi anulada e o julgamento deverá ser repetido.

