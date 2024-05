Atletas desistem de sonho olímpico para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

2 minutos

Por Ricardo Brito

(Reuters) – A menos de 80 dias dos Jogos de Paris, atletas gaúchos que se preparavam para seletivas para participar da principal competição esportiva do ano abriram mão do sonho olímpico para ajudar nos trabalhos em ações de resgate de pessoas e animais, abrigo e apoio diante da catástrofe que abala praticamente todo o Estado do Rio Grande do Sul desde a semana passada.

Entre outros, Evaldo Mathias Becker e Piedro Tuchtenhagen, dupla brasileira do remo no skiff duplo peso leve, desistiram de ir à Lucerna, na Suíça, entre os dias 19 ao 21 de maio para o pré-olímpico da categoria. O remador Alef Fontoura foi outro que desistiu.

A nadadora Viviane Jungblut, que já está classificada para a prova de águas abertas, anunciou nas redes sociais que não iria participar de novas seletivas para concentrar esforços em suas ações no Rio Grande do Sul.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) chegou a montar um esquema para auxiliar atletas gaúchos classificados ou próximos da vaga, a deixar o Estado com segurança e continuar a preparação para os Jogos, marcados para começar no dia 26 de julho.

Por sua vez, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos determinou que ocorra futuramente uma seletiva exclusiva no Rio de Janeiro para atletas que treinam por um clube gaúcho.

Além de atletas, outros envolvidos com o esporte de alto rendimento têm buscado ajudar. O técnico da seleção brasileira masculina de judô Antonio Carlos Kiko Pereira está por lá buscando atuar.

O surfista Ítalo Ferreira, campeão mundial e olímpico, foi ao Rio Grande do Sul para participar das ações e chegou a leiloar 10 pranchas autografadas para arrecadar fundos. O atacante Neymar também disponibilizou avião e helicóptero particulares para apoiar as vítimas no Estado.

A ex-ginasta gaúcha Daiane dos Santos, que participou de três Olimpíadas, também está envolvida nas ações. O ex-nadador olímpico Nicholas Santos, paulista e que é detentor do recorde mundial dos 50 metros borboleta, é outro que participa da mobilização.