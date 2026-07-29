Ator Jared Leto nega novas acusações de agressão sexual

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O ator e cantor americano Jared Leto negou nesta quarta-feira (29) as acusações de agressão e assédio sexual apresentadas contra ele por dez mulheres em um novo documentário exibido pela BBC.

As mulheres afirmam ter sido vítimas do astro entre 2002 e 2016.

Duas delas o acusaram de agressão sexual quando tinham 17 anos, enquanto outra afirmou que, aos 19 anos, o ator a ameaçou com uma agressão semelhante.

Uma quarta mulher relatou ter recebido várias ligações telefônicas de conteúdo sexualmente explícito de Leto quando tinha 16 anos. Segundo seu relato, ele propôs que os dois mantivessem relações sexuais.

Outras quatro mulheres falaram de assédio sexual durante ligações telefônicas feitas pelo vocalista da banda de rock Thirty Seconds to Mars.

“Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida”, afirmou Leto, de 54 anos, em um comunicado divulgado por seus representantes.

“Essas acusações são absoluta e categoricamente falsas”, ressaltou.

Nove das dez mulheres dão seu testemunho pela primeira vez nesse documentário da BBC intitulado “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” (“Jared Leto: o segredo sombrio de Hollywood”).

Não é a primeira vez que Leto, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por “Clube de Compras Dallas”, é alvo desse tipo de acusação.

Em 2025, várias outras mulheres o acusaram de agressões sexuais, especialmente em uma investigação publicada pelo site Air Mail, uma revista digital americana. Na ocasião, Leto também negou qualquer conduta inadequada.

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