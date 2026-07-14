Atriz Ellen Burstyn receberá prêmio pelo conjunto da obra no Festival de Veneza

afp_tickers

Compartilhar

2 minutos

A atriz americana Ellen Burstyn, conhecida principalmente por seus papéis em “O Exorcista” e “Alice Não Mora Mais Aqui”, receberá um prêmio em reconhecimento ao conjunto de sua carreira no Festival de Cinema de Veneza deste ano, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (14).

A atriz, de 93 anos, que participou de mais de 150 filmes, afirmou sentir-se “muito honrada” com a decisão de lhe conceder o Leão de Ouro.

“Uau! Não só poderei viajar para uma das minhas cidades favoritas no mundo, como também voltarei para casa com um Leão de Ouro nos braços”, declarou, segundo o festival.

A edição deste ano acontecerá de 2 a 12 de setembro, e o júri será presidido pela atriz americana Maggie Gyllenhaal.

Burstyn alcançou fama internacional com o sucesso do filme “O Exorcista”, de William Friedkin, lançado em 1973, no qual interpretou a mãe de uma menina possuída por forças demoníacas.

No ano seguinte, ganhou o Oscar de melhor atriz por “Alice Não Mora Mais Aqui”, de Martin Scorsese. Ao longo de seus 60 anos de carreira, recebeu numerosos prêmios por atuações no cinema, no teatro e na televisão.

O diretor artístico do Festival de Veneza, Alberto Barbera, afirmou que Burstyn é “uma atriz de intensidade e autenticidade excepcionais”.

Segundo ele, a artista conferiu “profundidade e complexidade a personagens femininas inesquecíveis que encarnam as contradições e transformações da mulher contemporânea”.

cmk-ide/yad/hgs/avl/lm