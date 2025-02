Atropelamento intencional deixa 13 feridos no norte de Israel

Treze pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (27) quando um veículo atropelou pedestres no norte de Israel em um “possível ataque terrorista”, segundo a polícia.

“Às 16h17 de hoje [quinta-feira], o serviço de emergência da polícia israelense recebeu informações sobre um ataque com um carro [em um cruzamento], onde um veículo atropelou vários civis que estavam esperando em uma parada de ônibus”, disse a polícia em um comunicado.

“As forças da polícia conseguiram interceptar um veículo suspeito e prender um suspeito”, que atropelou os pedestres no cruzamento localizado ao sul da cidade de Haifa, acrescentou a polícia, referindo-se a “um possível ataque terrorista”.

Os serviços do Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha, informaram que atenderam vários feridos no local, entre eles uma adolescente de 17 anos em estado crítico.

O suspeito é um “palestino de 53 anos da região de Jenin” que “vivia ilegalmente em Israel com sua família”, segundo o comunicado da polícia.

“As circunstâncias de sua presença em Israel estão sendo investigadas pela Agência de Segurança Interna (Shin Bet)”, declarou a polícia.

De acordo com as primeiras conclusões, o motorista do veículo “atacou deliberadamente civis que aguardavam em uma parada de ônibus”, acrescentou.

A tensão aumentou nas últimas semanas no norte da Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, onde o Exército israelense realiza uma ofensiva e desdobrou tanques pela primeira vez em 20 anos.

