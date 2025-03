Atropelamento na cidade alemã de Mannheim deixa dois mortos e vários feridos

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em um atropelamento múltiplo em Mannheim, onde a polícia prendeu um suspeito, informaram as autoridades nesta segunda-feira (3).

O homem preso é um alemão de 40 anos, disseram as autoridades regionais do estado federal de Baden-Württemberg, que não disseram se foi um acidente, o ato de uma pessoa desequilibrada ou um possível ataque.

“A polícia está trabalhando intensamente para esclarecer o incidente, as circunstâncias do crime e a motivação do perpetrador”, disse o ministro do interior regional de Baden-Württemberg, Thomas Strobl, que afirmou que duas pessoas foram mortas e “várias ficaram gravemente feridas”, sem especificar quantas.

A polícia e os serviços de emergência seguiam mobiizados no início da tarde na região, declarada pelas autoridades como “de risco mortal”.

As autoridades pediram aos moradores que “permanecessem em suas casas”

“Vemos apenas feridos e o morto, e não sabemos o que fazer”, disse ao jornal local Mannheimer Morgen um vendedor da região, que estava em plenos preparativos para as festividades de Carnaval.

Imagens de televisão mostravam objetos pessoais espalhados no chão, incluindo um sapato de criança, uma bolsa e uma jaqueta.

Segundo os meios de comunicação, o suspeito dirigia um Ford preto, que os investigadores estão inspecionando.

“Isso parte meu coração”, disse Kasim Timur, 57 anos, proprietário de uma cafeteria próxima ao local do incidente. Um de seus funcionários viu pessoas gravemente feridas, inclusive crianças, segundo o semanário alemão Der Spiegel.

