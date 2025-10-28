Austrália começa a enviar migrantes para ilha remota do Pacífico

A Austrália começou a transferir migrantes para Nauru, um remoto país insular do Pacífico, graças a um polêmico acordo assinado este ano, anunciou nesta terça-feira (28) o ministro australiano do Interior, Tony Burke.

“Nauru confirmou na sexta-feira passada que ocorreu a primeira transferência”, informou Burke em um comunicado, sem especificar quantos migrantes foram enviados para a ilha, onde devem obter vistos de residência e ficar em liberdade.

Quase 350 pessoas — várias condenadas por crimes graves como tráfico de drogas e assassinato — poderiam ser enviadas ao país insular depois que a Austrália não conseguiu realocá-las em outro lugar.

Durante anos, este grupo de migrantes permaneceu em centros de detenção na Austrália após o cancelamento de seus vistos. As autoridades também não conseguiram deportá-los para seus países de origem devido aos riscos que enfrentavam em suas nações, como guerra ou perseguição religiosa.

Uma decisão do Supremo Tribunal determinou em 2023 que era ilegal para a Austrália manter os migrantes por tempo indeterminado na prisão por não encontrar um lugar para enviá-los.

O governo decidiu pagar a Nauru centenas de milhões de dólares para reassentar os migrantes com base em um acordo confidencial.

Em troca, Nauru concordou em conceder vistos de longa duração aos migrantes e permitir que convivam livremente com seus 12.500 habitantes.

