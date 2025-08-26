The Swiss voice in the world since 1935

Austrália expulsa embaixador do Irã por ataques antissemitas

O governo da Austrália expulsou nesta terça-feira (26) o embaixador do Irã, após acusar o país de estar por trás de ataques incendiários antissemitas registrados em Melbourne e Sydney. 

Esta é a primeira vez que as autoridades australianas expulsam um embaixador desde a Segunda Guerra Mundial.

Os serviços de inteligência chegaram à “conclusão profundamente inquietante” de que Teerã dirigiu pelo menos dois ataques antissemitas, afirmou o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

Segundo o chefe de Governo, Teerã estava por trás de um ataque incendiário em outubro de 2024 contra uma cafeteria kosher, o Lewis Continental Cafe, no subúrbio de Bondi, em Sydney.

Também dirigiu um ataque contra a sinagoga Adass Israel em Melbourne, em dezembro do mesmo ano, segundo o primeiro-ministro, que citou as conclusões do órgão de inteligência.

“São atos de agressão extraordinários e perigosos orquestrados por uma nação estrangeira em solo australiano”, disse Albanese.

“Foram tentativas de minar a coesão social e semear a discórdia em nossa comunidade. É totalmente inaceitável”, acrescentou.

Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, negou as acusações e prometeu uma “reação recíproca” a qualquer medida australiana. 

“Rejeitamos totalmente a acusação que foi apresentada”, declarou Baqai em uma entrevista coletiva.

A Austrália declarou “persona non grata” o embaixador iraniano Ahmad Sadeghi e ordenou que, ao lado de outros três funcionários, deixe o país em um prazo de sete dias.

Canberra também retirou seu representante diplomático do Irã e suspendeu as atividades da embaixada em Teerã. Todos os diplomatas australianos estão “seguros em um terceiro país”, afirmou o primeiro-ministro. 

Albanese informou que a Austrália trabalhará para incluir a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, na lista de organizações terroristas. 

A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, destacou que é a primeira vez no pós-guerra que a Austrália expulsa um embaixador.

Ela disse, no entanto, que Canberra deve manter as relações diplomáticas com o Irã para salvaguardar os interesses dos australianos.

O diretor do serviço de inteligência australiano, Michael Burgess, disse que uma investigação “minuciosa” detectou os vínculos entre os ataques antissemitas e a Guarda Revolucionária.

A investigação revelou que a Guarda dirigiu os dois ataques e “provavelmente” outros contra interesses judeus, acrescentou. Mas os diplomatas do Irã no país não estavam envolvidos. 

A Embaixada de Israel na Austrália recebeu com satisfação a intenção de designar a Guarda como “organização terrorista”.

“O regime iraniano não é apenas uma ameaça para os judeus ou Israel, mas também coloca em perigo o mundo livre como um todo, incluindo a Austrália. É uma medida firme e importante”, afirmou.

jw-lec/fox/arm/mas/es/fp/jc

