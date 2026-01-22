Austrália terá dia de luto por vítimas de atentado na Praia de Bondi

Os australianos guardarão um minuto de silêncio à luz de velas nesta quinta-feira (22), um dia de luto nacional pelas 15 pessoas mortas por dois homens que abriram fogo durante uma festividade judaica na famosa Praia de Bondi, em Sydney.

Com as bandeiras a meio mastro, autoridades pediram a milhões de pessoas que guardem um minuto de silêncio às 19h01 locais (5h01 em Brasília) pelas vítimas do ataque de 14 de dezembro, o mais letal em três décadas na Austrália.

Velas serão acesas em janelas e portas de residências, em todo o país. Sobreviventes, familiares e equipes de emergência vão se unir a líderes políticos e comunitários em uma cerimônia na Ópera de Sydney, sob o lema “A Luz Vencerá”.

Um homem e seu filho foram acusados de abrir fogo contra uma multidão que celebrava o Hanukkah na praia, inspirados na ideologia do Estado Islâmico. O pai, o indiano de 50 anos Sajid Akram, foi morto a tiros pela polícia durante o ataque, e seu filho Naveed, um australiano de 24 anos, está preso, acusado de 15 homicídios e outros crimes.

“Quando olhamos para Bondi, não vemos apenas uma praia”, disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese. “Esse é um lugar onde nada deveria quebrar, exceto as ondas. Mas, naquela noite, muitas coisas se quebraram.”

Albanese, que fará um discurso na Ópera, foi criticado pela falta de uma ação rápida contra o antissemitismo antes do ataque, após o qual concordou em criar uma comissão real de investigação de alto nível.

