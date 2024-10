Autópsia confirma que Liam Payne morreu ao cair do terceiro andar de hotel

afp_tickers

4 minutos

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu em decorrência do impacto que sofreu ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, segundo o resultado preliminar da autópsia, divulgado nesta quinta-feira (17) pelo Ministério Público, que confirmou a descoberta de álcool e entorpecentes em seu quarto.

Assim que a notícia da morte de Payne foi divulgada, dezenas de fãs se reuniram ontem em frente ao hotel CasaSur, no bairro de Palermo. Frases como “Descanse em paz” e “Você sempre esteve comigo” estampavam cartazes deixados no local, acompanhados de flores.

Jovens “directioners”, como são conhecidos os fãs da banda, continuavam chegando hoje ao hotel, para acender velas e deixar cartas, rosas e fotos.

Payne, 31, morreu pouco depois das 17h locais, ao cair da varanda em um pátio traseiro do hotel. Funcionários haviam solicitado ajuda ao serviço de emergência para um hóspede que estava em uso de “muitas drogas e álcool” e que temiam que “fizesse algo que colocasse sua vida em risco”, de acordo com a gravação do pedido de ajuda.

A Justiça argentina abriu uma investigação, ressaltando que o músico parecia estar sozinho no momento da queda, passando por “algum tipo de surto, fruto do abuso de substâncias”. Devido à posição em que o corpo foi encontrado e aos ferimentos, “presume-se que Payne não adotou uma postura de reflexo para se proteger e que pode ter caído em um estado de semi ou total inconsciência”, acrescentou.

O corpo apresentava “politraumatismo, hemorragia interna e externa”, segundo o laudo, que registrou 25 lesões. “Liam estará sempre em nossos corações e vamos nos lembrar dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa”, diz um comunicado divulgado por sua família. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou condolências.

Três funcionários do hotel e duas mulheres que estiveram no quarto com o músico antes do ocorrido devem prestar depoimento.

– Comoção e tristeza –

Fãs convocaram nas redes sociais uma reunião na tarde desta quinta-feira em torno do Obelisco de Buenos Aires para se despedirem de Payne. “Sinto que é uma parte da adolescência que se perde, que vai com ele”, disse ontem Lena Duek, 21.

Em frente ao hotel, a jovem cantou a música “What Makes You Beautiful”, do One Direction, relembrando a banda que a acompanhou durante a adolescência.

Payne teve “lesões gravíssimas. Não houve possibilidade de reanimação”, disse ontem o chefe do Sistema de Atendimento Médico de Emergência (Same), Alberto Crescenti, acrescentando que o músico caiu de uma altura “de 13 ou 14 metros”.

A imprensa divulgou fotos do interior do quarto de Payne, nas quais é possível ver uma mesa com restos de pó branco, papel alumínio, um isqueiro e uma caixa de sabonetes, além de um televisor destruído.

O Ministério Público informou que a polícia “encontrou no interior do quarto substâncias que à primeira vista – e aguardando confirmação das perícias – seriam entorpecentes e bebidas alcoólicas, além de diversos objetos e móveis destruídos”.

Em 2 de outubro, Payne assistiu a um show de seu ex-colega de banda Niall Horan em Buenos Aires.

– Banda sensação –

O One Direction surgiu em 2010, quando os então adolescentes Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik participaram do concurso de televisão britânico “The X Factor”. Em 2016, o grupo anunciou que faria uma pausa por tempo indeterminado, mas que não se separaria.

Payne anunciou que trabalhava em um álbum solo naquele mesmo ano, seguindo os passos de outros integrantes do grupo. O single “Strip that Down” de Payne alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido e o décimo lugar na parada da Billboard dos EUA. Em 2019, lançou seu álbum “LP1”.

Nascido em 29 de agosto de 1993, ele esteve no “The X Factor” duas vezes antes de ganhar destaque com a formação da banda. Ele teve vários créditos de composição no catálogo do One Direction.

Nos últimos anos, Payne falou abertamente sobre sua luta contra o alcoolismo. Em 2023, anunciou que trabalhava no segundo álbum e em março passado lançou um single.

bur-lm/sa/mar/aa/mvv-lb