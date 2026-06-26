Autor de ataque contra mercado de Natal na Alemanha é condenado à prisão perpétua

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Um tribunal alemão condenou nesta sexta-feira (26) à prisão perpétua um saudita que matou seis pessoas e feriu mais de 300 ao avançar com um veículo de grande porte contra um mercado de Natal na cidade de Magdeburgo, no fim de 2024.

O tribunal de Magdeburgo destacou a gravidade excepcional do crime cometido por Taleb Jawad al Abdulmohsen, o que torna muito difícil uma eventual concessão de liberdade antecipada.

O condenado, um psiquiatra saudita de 51 anos, ouviu a sentença algemado em um compartimento de segurança instalado em uma sala construída especialmente para o julgamento.

Em 20 de dezembro de 2024, ele avançou com um BMW X3, um SUV compacto de mais de 340 cavalos de potência, contra a Praça do Mercado Antigo, em Magdeburgo, no leste da Alemanha.

O mercado de Natal estava lotado naquela sexta-feira, e o veículo teria atingido velocidade próxima de 50 km/h.

Um menino de nove anos e cinco mulheres, com idades entre 45 e 75 anos, morreram. Mais de 300 pessoas ficaram feridas.

O ataque reacendeu o debate sobre imigração na Alemanha, embora as autoridades tenham destacado o perfil “islamofóbico” de Taleb Jawad al Abdulmohsen, que manifestava hostilidade ao islamismo nas redes sociais e simpatia pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha.

O condenado chegou à Alemanha como refugiado em 2006 e, em uma ocasião, foi multado por fazer ameaças.

Ele afirmava que as autoridades alemãs não protegiam suficientemente os sauditas que fugiam de seu país por motivos religiosos ou políticos, enquanto eram generosas com refugiados muçulmanos do Oriente Médio.

Durante os oito meses de julgamento, o acusado fez declarações confusas, por vezes marcadas por teorias conspiratórias, e realizou uma greve de fome.

Ele admitiu ter planejado o ataque e dirigido o carro, que havia alugado. No entanto, negou ter atropelado intencionalmente as pessoas que estavam no mercado de Natal.

O réu não demonstrou “nenhum remorso”, destacou o promotor Matthias Böttcher.

Um psiquiatra diagnosticou nele transtorno de personalidade narcisista, mas a perícia concluiu que ele era penalmente responsável por seus atos.

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