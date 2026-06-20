Autoridade do Exército de Israel diz que recebeu ordem de trégua no Líbano

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Uma autoridade do Exército de Israel informou neste sábado que as forças armadas receberam da cúpula política do país uma ordem para interromper os combates no sul do Líbano, onde suas tropas enfrentam o movimento pró-Irã Hezbollah, apesar de um cessar-fogo em vigor.

“As FDI receberam diretrizes atualizadas dos níveis políticos para interromper o fogo”, disse o funcionário, o qual explicou que as tropas “não estão realizando ataques proativos”, e sim atuam “de forma defensiva dentro da zona de segurança” no sul do Líbano.

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