Autoridade do Hamas aponta ‘divergências profundas’ em negociações de trégua com Israel

1 minuto

As negociações entre o Hamas e Israel para alcançar uma trégua na Faixa de Gaza se deparam com “divergências profundas”, apontou à AFP neste sábado um líder do movimento islamita palestino.

“Existem divergências profundas nas negociações entre o Hamas e a ocupação, porque o inimigo considera a flexibilidade demonstrada pelo nosso movimento uma fragilidade”, indicou a fonte.

