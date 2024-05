Autoridades encontram corpo do último trabalhador que morreu no desabamento de ponte de Baltimore

O corpo do sexto e último trabalhador que morreu no desabamento de uma ponte após a colisão de um porta-contêineres na cidade americana de Baltimore foi recuperado, anunciaram as autoridades locais.

Na madrugada de 26 de março, um porta-contêineres colidiu contra a ponte Francis Scott Key na cidade da costa leste dos Estados Unidos, o que provocou o desabamento da estrutura e matou seis trabalhadores latino-americanos.

As autoridades identificaram a última vítima como José Mynor López, 37 anos, um operário da construção civil de Baltimore que trabalhava na ponte no momento do acidente.

O anúncio da localização do corpo foi feito pelo prefeito da cidade, Brandon M. Scott, na rede social X.

As obras de reconstrução da ponte, a principal da costa leste dos Estados Unidos e a nona maior do país, prosseguem após a “conclusão do capítulo da busca dos corpos”, afirmou Scott.

O porta-contêineres “Dali” bateu em um dos pilares da ponte e a estrutura desabou em um efeito cascata. O navio emitiu um pedido de socorro momentos antes da colisão, o que levou a polícia a paralisar o tráfego na ponte, mas não houve possibilidade de retirar os oito trabalhadores que trabalhavam nos reparos da pista.

Dois trabalhadores foram resgatados. Os seis falecidos eram migrantes do México, Guatemala, El Salvador e Honduras.

