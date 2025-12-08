Autoridades indonésias alertam para escassez de alimentos e remédios após inundações

As autoridades das regiões da Indonésia afetadas por graves inundações alertaram para a escassez de alimentos, abrigos e medicamentos após semanas de chuvas que deixaram 950 mortos, segundo o balanço mais recente.

Várias tempestades tropicais e chuvas de monções provocaram deslizamentos de terra e inundações repentinas em países do sul e sudeste asiático, com centenas de mortes na Indonésia, Sri Lanka e Tailândia.

“Falta de tudo, especialmente profissionais da área da saúde. Estamos sem médicos”, disse Muzakir Manaf, governador da província de Aceh, na Indonésia.

A Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB) atualizou o balanço da tragédia para 950 vítimas fatais, além de 274 desaparecidos e pelo menos 5.000 feridos.

Hospitais, escolas e prédios administrativos foram destruídos. Várias pontes desabaram, o que deixou muitas comunidades isoladas.

A BNPB calculou em até 3,1 bilhões de dólares (16,9 bilhões de reais) o custo das obras de reconstrução nas áreas afetadas.

No Sri Lanka, outro país muito afetado pelas chuvas, o Exército mobilizou milhares de soldados para as operações de emergência após a passagem de um ciclone que matou 627 pessoas.

Mais de dois milhões de pessoas, 10% da população do país, foram afetadas pelo ciclone Ditwah, o mais violento a atingir a ilha ao sul da Índia neste século.

“Desde o desastre, as forças de segurança conseguiram resgatar 31.116 pessoas que estavam em perigo”, disse o comandante do Exército, Lasantha Rodrigo.

O presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, prometeu um pacote de 33.000 dólares (180.000 reais) para que os afetados possam comprar terrenos em áreas seguras e reconstruir suas vidas.

Ele pediu ajuda internacional porque o país, que ainda se recupera de um colapso econômico em 2022, não consegue financiar sozinho a reconstrução.

As chuvas de monções e as tempestades tropicais são frequentes no sul e sudeste da Ásia. Os fenômenos permitem inundar os campos de arroz que sustentam a vida de muitos habitantes.

As mudanças climáticas, no entanto, tornaram estes fenômenos mais erráticos, imprevisíveis e mortais.

